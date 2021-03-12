Вышел русский трейлер хоррора "Тьма. Монстры за поворотом"

В Сети появился локализованный трейлер фильма ужасов "Тьма. Монстры за поворотом", в оригинале имеющего чуть более лаконичное название Shortcut.

Ролик опубликован на канале компании "Кинологистика".

Сюжет. Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое "живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом".

"Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?" - тревожно интересуется подпись к трейлеру. И зловеще замолкает.

Режиссер итало-германского проекта - Алессио Лигуори, сценарист - Даниэле Коши. Ранее эти двое вместе работали над "Западней для дьявола".

В кино - с 22 апреля.