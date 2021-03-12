За сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое Москва - 1610

Санкт-Петербург - 957

Московская область - 476

Нижегородская область - 375

Самарская область - 252

Воронежская область - 243

Ростовская область - 243

Иркутская область - 196

Саратовская область - 171

Свердловская область - 152

Пермский край - 145

Челябинская область - 142

Красноярский край - 139

Волгоградская область - 135

Краснодарский край - 130

Республика Башкортостан - 129

Тверская область - 123

Ленинградская область - 122

Пензенская область - 120

Алтайский край - 119

Ставропольский край - 113

Ярославская область - 110

Тульская область - 110

Республика Карелия - 108

Курская область - 108

Вологодская область - 105

Кировская область - 105

Тамбовская область - 104

Ульяновская область - 101

Новосибирская область - 100

Архангельская область - 98

Липецкая область - 96

Белгородская область - 94

Калужская область - 93

Ханты-Мансийский автономный округ - 91

Забайкальский край - 89

Омская область - 82

Брянская область - 80

Тюменская область - 80

Республика Калмыкия - 79

Владимирская область - 77

Псковская область - 75

Оренбургская область - 75

Калининградская область - 74

Астраханская область - 73

Удмуртская Республика - 73

Республика Бурятия - 71

Орловская область - 70

Мурманская область - 70

Республика Коми - 67

Смоленская область - 67

Приморский край - 65

Ивановская область - 63

Республика Крым - 62

Кабардино-Балкарская Республика - 59

Рязанская область - 59

Хабаровский край - 59

Кемеровская область - 55

Курганская область - 52

Республика Татарстан - 50

Новгородская область - 49

Республика Чувашия - 41

Республика Мордовия - 40

Республика Дагестан - 40

Республика Саха (Якутия) - 39

Томская область - 39

Севастополь - 37

Амурская область - 33

Ямало-Ненецкий автономный округ - 27

Республика Марий Эл - 25

Республика Алтай - 20

Камчатский край - 20

Республика Северная Осетия-Алания - 20

Костромская область - 19

Республика Хакасия - 17

Республика Адыгея - 14

Республика Ингушетия - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 13

Сахалинская область - 13

Чеченская Республика - 11

Республика Тыва - 6

Ненецкий автономный округ - 5

Магаданская область - 5

Еврейская автономная область - 5

Чукотский автономный округ - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 370 617 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,04%

2. Магаданская область, Сахалинская область 0,06%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,07% За последние сутки подтверждено 486 смертей Москва - 56

Санкт-Петербург - 46

Московская область - 25

Воронежская область - 22

Ростовская область - 22

Архангельская область - 15

Нижегородская область - 15

Алтайский край - 15

Самарская область - 14

Краснодарский край - 13

Свердловская область - 13

Красноярский край - 12

Ульяновская область - 11

Тульская область - 9

Челябинская область - 9

Ленинградская область - 8

Волгоградская область - 7

Саратовская область - 7

Иркутская область - 7

Калининградская область - 6

Мурманская область - 6

Республика Крым - 6

Оренбургская область - 6

Тюменская область - 6

Курская область - 5

Удмуртская Республика - 5

Курганская область - 5

Новосибирская область - 5

Владимирская область - 4

Ивановская область - 4

Тверская область - 4

Астраханская область - 4

Ставропольский край - 4

Республика Татарстан - 4

Республика Чувашия - 4

Пермский край - 4

Забайкальский край - 4

Липецкая область - 3

Орловская область - 3

Рязанская область - 3

Смоленская область - 3

Республика Карелия - 3

Республика Коми - 3

Вологодская область - 3

Севастополь - 3

Пензенская область - 3

Омская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Камчатский край - 3

Белгородская область - 2

Костромская область - 2

Тамбовская область - 2

Псковская область - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Республика Башкортостан - 2

Республика Марий Эл - 2

Ханты-Мансийский автономный округ - 2

Республика Хакасия - 2

Кемеровская область - 2

Республика Бурятия - 2

Приморский край - 2

Амурская область - 2

Хабаровский край - 2

Брянская область - 1

Калужская область - 1

Ярославская область - 1

Республика Адыгея - 1

Республика Калмыкия - 1

Республика Дагестан - 1

Республика Ингушетия - 1

Республика Мордовия - 1

Кировская область - 1

Республика Алтай - 1 За весь период по России умерло 91 220 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 496 человек Санкт-Петербург - 2861

Москва - 1605

Московская область - 443

Нижегородская область - 420

Ростовская область - 349

Астраханская область - 314

Иркутская область - 281

Пермский край - 274

Воронежская область - 271

Самарская область - 260

Ленинградская область - 215

Республика Крым - 213

Республика Башкортостан - 204

Свердловская область - 172

Архангельская область - 163

Кировская область - 158

Челябинская область - 156

Саратовская область - 152

Вологодская область - 148

Пензенская область - 147

Белгородская область - 142

Тверская область - 141

Республика Бурятия - 141

Красноярский край - 135

Липецкая область - 132

Волгоградская область - 130

Ярославская область - 129

Ставропольский край - 124

Смоленская область - 122

Республика Карелия - 121

Ханты-Мансийский автономный округ - 120

Ульяновская область - 113

Тульская область - 111

Курская область - 110

Псковская область - 109

Новосибирская область - 108

Забайкальский край - 108

Брянская область - 101

Ивановская область - 98

Приморский край - 95

Краснодарский край - 91

Томская область - 91

Калужская область - 90

Омская область - 89

Сахалинская область - 86

Владимирская область - 83

Республика Саха (Якутия) - 83

Тамбовская область - 82

Орловская область - 81

Республика Татарстан - 74

Тюменская область - 74

Республика Коми - 72

Удмуртская Республика - 71

Хабаровский край - 69

Калининградская область - 67

Новгородская область - 67

Кабардино-Балкарская Республика - 66

Алтайский край - 65

Рязанская область - 62

Курганская область - 58

Мурманская область - 56

Оренбургская область - 54

Кемеровская область - 53

Костромская область - 49

Ямало-Ненецкий автономный округ - 49

Республика Калмыкия - 48

Амурская область - 45

Республика Мордовия - 42

Республика Дагестан - 39

Карачаево-Черкесская Республика - 39

Республика Марий Эл - 39

Камчатский край - 37

Республика Северная Осетия - Алания - 36

Севастополь - 35

Республика Чувашия - 31

Республика Адыгея - 27

Республика Хакасия - 25

Чеченская Республика - 24

Республика Ингушетия - 13

Республика Тыва - 13

Ненецкий автономный округ - 10

Магаданская область - 7

Республика Алтай - 5

Еврейская автономная область - 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 973 029. В Британии выявлен новый вариант коронавируса