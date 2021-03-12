За сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах

Новости

Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
ФАС проверит пермскую шаурму из-за использования знака McDonald’s 11:10
"Железная бабушка" из Белгорода установила рекорд, проехав на танке 11:09
На жителя Северодвинска завели дело за захват заложницы в МФО 11:05
В Ленинградской области депутата обвинили в незаконном обороте оружия 10:47
В Томске создали сенсор для обнаружения допинга в крови 10:47
ВОЗ выступила против выдачи ковид-паспортов 10:43
Мурашко: "Спутник V" эффективен против "британского" штамма коронавируса 10:38
Россия возглавила список стран с самым дешевым мобильным интернетом 10:38
В Челябинской области адвоката арестовали за мошенничество 10:28
В Японии зацвела первая сакура 10:12
На Урале женщина отсудила у магазина 130 тысяч за падение на крыльце 09:58
Причиной пожара в Анапе могла стать перепланировка квартиры под сауну 09:55
Эксперт: Директор школы обязан проверять поставщиков детского питания 09:48
Банк России отозвал лицензию у "Расчетной сетевой палаты" 09:32
В Симферополе дебоширы на BMW сбили полицейского 09:26
Песков заявил о росте числа атак на сайт Кремля 09:25
Собянин: в Москве начнут производить 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России 09:24
В Москве из банковских ячеек украли 460 миллионов рублей 09:23
Глава минздрава Словакии ушел в отставку 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • Москва - 1610
  • Санкт-Петербург - 957
  • Московская область - 476
  • Нижегородская область - 375
  • Самарская область - 252
  • Воронежская область - 243
  • Ростовская область - 243
  • Иркутская область - 196
  • Саратовская область - 171
  • Свердловская область - 152
  • Пермский край - 145
  • Челябинская область - 142
  • Красноярский край - 139
  • Волгоградская область - 135
  • Краснодарский край - 130
  • Республика Башкортостан - 129
  • Тверская область - 123
  • Ленинградская область - 122
  • Пензенская область - 120
  • Алтайский край - 119
  • Ставропольский край - 113
  • Ярославская область - 110
  • Тульская область - 110
  • Республика Карелия - 108
  • Курская область - 108
  • Вологодская область - 105
  • Кировская область - 105
  • Тамбовская область - 104
  • Ульяновская область - 101
  • Новосибирская область - 100
  • Архангельская область - 98
  • Липецкая область - 96
  • Белгородская область - 94
  • Калужская область - 93
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 91
  • Забайкальский край - 89
  • Омская область - 82
  • Брянская область - 80
  • Тюменская область - 80
  • Республика Калмыкия - 79
  • Владимирская область - 77
  • Псковская область - 75
  • Оренбургская область - 75
  • Калининградская область - 74
  • Астраханская область - 73
  • Удмуртская Республика - 73
  • Республика Бурятия - 71
  • Орловская область - 70
  • Мурманская область - 70
  • Республика Коми - 67
  • Смоленская область - 67
  • Приморский край - 65
  • Ивановская область - 63
  • Республика Крым - 62
  • Кабардино-Балкарская Республика - 59
  • Рязанская область - 59
  • Хабаровский край - 59
  • Кемеровская область - 55
  • Курганская область - 52
  • Республика Татарстан - 50
  • Новгородская область - 49
  • Республика Чувашия - 41
  • Республика Мордовия - 40
  • Республика Дагестан - 40
  • Республика Саха (Якутия) - 39
  • Томская область - 39
  • Севастополь - 37
  • Амурская область - 33
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 27
  • Республика Марий Эл - 25
  • Республика Алтай - 20
  • Камчатский край - 20
  • Республика Северная Осетия-Алания - 20
  • Костромская область - 19
  • Республика Хакасия - 17
  • Республика Адыгея - 14
  • Республика Ингушетия - 14
  • Карачаево-Черкесская Республика - 13
  • Сахалинская область - 13
  • Чеченская Республика - 11
  • Республика Тыва - 6
  • Ненецкий автономный округ - 5
  • Магаданская область - 5
  • Еврейская автономная область - 5
  • Чукотский автономный округ - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 370 617 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Магаданская область, Сахалинская область 0,06%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,07%
За последние сутки подтверждено 486 смертей
  • Москва - 56
  • Санкт-Петербург - 46
  • Московская область - 25
  • Воронежская область - 22
  • Ростовская область - 22
  • Архангельская область - 15
  • Нижегородская область - 15
  • Алтайский край - 15
  • Самарская область - 14
  • Краснодарский край - 13
  • Свердловская область - 13
  • Красноярский край - 12
  • Ульяновская область - 11
  • Тульская область - 9
  • Челябинская область - 9
  • Ленинградская область - 8
  • Волгоградская область - 7
  • Саратовская область - 7
  • Иркутская область - 7
  • Калининградская область - 6
  • Мурманская область - 6
  • Республика Крым - 6
  • Оренбургская область - 6
  • Тюменская область - 6
  • Курская область - 5
  • Удмуртская Республика - 5
  • Курганская область - 5
  • Новосибирская область - 5
  • Владимирская область - 4
  • Ивановская область - 4
  • Тверская область - 4
  • Астраханская область - 4
  • Ставропольский край - 4
  • Республика Татарстан - 4
  • Республика Чувашия - 4
  • Пермский край - 4
  • Забайкальский край - 4
  • Липецкая область - 3
  • Орловская область - 3
  • Рязанская область - 3
  • Смоленская область - 3
  • Республика Карелия - 3
  • Республика Коми - 3
  • Вологодская область - 3
  • Севастополь - 3
  • Пензенская область - 3
  • Омская область - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Камчатский край - 3
  • Белгородская область - 2
  • Костромская область - 2
  • Тамбовская область - 2
  • Псковская область - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Республика Башкортостан - 2
  • Республика Марий Эл - 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 2
  • Республика Хакасия - 2
  • Кемеровская область - 2
  • Республика Бурятия - 2
  • Приморский край - 2
  • Амурская область - 2
  • Хабаровский край - 2
  • Брянская область - 1
  • Калужская область - 1
  • Ярославская область - 1
  • Республика Адыгея - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Республика Дагестан - 1
  • Республика Ингушетия - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Кировская область - 1
  • Республика Алтай - 1

За весь период по России умерло 91 220 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 496 человек
  • Санкт-Петербург - 2861
  • Москва - 1605
  • Московская область - 443
  • Нижегородская область - 420
  • Ростовская область - 349
  • Астраханская область - 314
  • Иркутская область - 281
  • Пермский край - 274
  • Воронежская область - 271
  • Самарская область - 260
  • Ленинградская область - 215
  • Республика Крым - 213
  • Республика Башкортостан - 204
  • Свердловская область - 172
  • Архангельская область - 163
  • Кировская область - 158
  • Челябинская область - 156
  • Саратовская область - 152
  • Вологодская область - 148
  • Пензенская область - 147
  • Белгородская область - 142
  • Тверская область - 141
  • Республика Бурятия - 141
  • Красноярский край - 135
  • Липецкая область - 132
  • Волгоградская область - 130
  • Ярославская область - 129
  • Ставропольский край - 124
  • Смоленская область - 122
  • Республика Карелия - 121
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 120
  • Ульяновская область - 113
  • Тульская область - 111
  • Курская область - 110
  • Псковская область - 109
  • Новосибирская область - 108
  • Забайкальский край - 108
  • Брянская область - 101
  • Ивановская область - 98
  • Приморский край - 95
  • Краснодарский край - 91
  • Томская область - 91
  • Калужская область - 90
  • Омская область - 89
  • Сахалинская область - 86
  • Владимирская область - 83
  • Республика Саха (Якутия) - 83
  • Тамбовская область - 82
  • Орловская область - 81
  • Республика Татарстан - 74
  • Тюменская область - 74
  • Республика Коми - 72
  • Удмуртская Республика - 71
  • Хабаровский край - 69
  • Калининградская область - 67
  • Новгородская область - 67
  • Кабардино-Балкарская Республика - 66
  • Алтайский край - 65
  • Рязанская область - 62
  • Курганская область - 58
  • Мурманская область - 56
  • Оренбургская область - 54
  • Кемеровская область - 53
  • Костромская область - 49
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 49
  • Республика Калмыкия - 48
  • Амурская область - 45
  • Республика Мордовия - 42
  • Республика Дагестан - 39
  • Карачаево-Черкесская Республика - 39
  • Республика Марий Эл - 39
  • Камчатский край - 37
  • Республика Северная Осетия - Алания - 36
  • Севастополь - 35
  • Республика Чувашия - 31
  • Республика Адыгея - 27
  • Республика Хакасия - 25
  • Чеченская Республика - 24
  • Республика Ингушетия - 13
  • Республика Тыва - 13
  • Ненецкий автономный округ - 10
  • Магаданская область - 7
  • Республика Алтай - 5
  • Еврейская автономная область - 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 973 029.

В Британии выявлен новый вариант коронавируса
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
За сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году