За сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 1610
- Санкт-Петербург - 957
- Московская область - 476
- Нижегородская область - 375
- Самарская область - 252
- Воронежская область - 243
- Ростовская область - 243
- Иркутская область - 196
- Саратовская область - 171
- Свердловская область - 152
- Пермский край - 145
- Челябинская область - 142
- Красноярский край - 139
- Волгоградская область - 135
- Краснодарский край - 130
- Республика Башкортостан - 129
- Тверская область - 123
- Ленинградская область - 122
- Пензенская область - 120
- Алтайский край - 119
- Ставропольский край - 113
- Ярославская область - 110
- Тульская область - 110
- Республика Карелия - 108
- Курская область - 108
- Вологодская область - 105
- Кировская область - 105
- Тамбовская область - 104
- Ульяновская область - 101
- Новосибирская область - 100
- Архангельская область - 98
- Липецкая область - 96
- Белгородская область - 94
- Калужская область - 93
- Ханты-Мансийский автономный округ - 91
- Забайкальский край - 89
- Омская область - 82
- Брянская область - 80
- Тюменская область - 80
- Республика Калмыкия - 79
- Владимирская область - 77
- Псковская область - 75
- Оренбургская область - 75
- Калининградская область - 74
- Астраханская область - 73
- Удмуртская Республика - 73
- Республика Бурятия - 71
- Орловская область - 70
- Мурманская область - 70
- Республика Коми - 67
- Смоленская область - 67
- Приморский край - 65
- Ивановская область - 63
- Республика Крым - 62
- Кабардино-Балкарская Республика - 59
- Рязанская область - 59
- Хабаровский край - 59
- Кемеровская область - 55
- Курганская область - 52
- Республика Татарстан - 50
- Новгородская область - 49
- Республика Чувашия - 41
- Республика Мордовия - 40
- Республика Дагестан - 40
- Республика Саха (Якутия) - 39
- Томская область - 39
- Севастополь - 37
- Амурская область - 33
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 27
- Республика Марий Эл - 25
- Республика Алтай - 20
- Камчатский край - 20
- Республика Северная Осетия-Алания - 20
- Костромская область - 19
- Республика Хакасия - 17
- Республика Адыгея - 14
- Республика Ингушетия - 14
- Карачаево-Черкесская Республика - 13
- Сахалинская область - 13
- Чеченская Республика - 11
- Республика Тыва - 6
- Ненецкий автономный округ - 5
- Магаданская область - 5
- Еврейская автономная область - 5
- Чукотский автономный округ - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 370 617 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Магаданская область, Сахалинская область 0,06%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,07%
За последние сутки подтверждено 486 смертей
- Москва - 56
- Санкт-Петербург - 46
- Московская область - 25
- Воронежская область - 22
- Ростовская область - 22
- Архангельская область - 15
- Нижегородская область - 15
- Алтайский край - 15
- Самарская область - 14
- Краснодарский край - 13
- Свердловская область - 13
- Красноярский край - 12
- Ульяновская область - 11
- Тульская область - 9
- Челябинская область - 9
- Ленинградская область - 8
- Волгоградская область - 7
- Саратовская область - 7
- Иркутская область - 7
- Калининградская область - 6
- Мурманская область - 6
- Республика Крым - 6
- Оренбургская область - 6
- Тюменская область - 6
- Курская область - 5
- Удмуртская Республика - 5
- Курганская область - 5
- Новосибирская область - 5
- Владимирская область - 4
- Ивановская область - 4
- Тверская область - 4
- Астраханская область - 4
- Ставропольский край - 4
- Республика Татарстан - 4
- Республика Чувашия - 4
- Пермский край - 4
- Забайкальский край - 4
- Липецкая область - 3
- Орловская область - 3
- Рязанская область - 3
- Смоленская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Республика Коми - 3
- Вологодская область - 3
- Севастополь - 3
- Пензенская область - 3
- Омская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Камчатский край - 3
- Белгородская область - 2
- Костромская область - 2
- Тамбовская область - 2
- Псковская область - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Республика Башкортостан - 2
- Республика Марий Эл - 2
- Ханты-Мансийский автономный округ - 2
- Республика Хакасия - 2
- Кемеровская область - 2
- Республика Бурятия - 2
- Приморский край - 2
- Амурская область - 2
- Хабаровский край - 2
- Брянская область - 1
- Калужская область - 1
- Ярославская область - 1
- Республика Адыгея - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Дагестан - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Республика Мордовия - 1
- Кировская область - 1
- Республика Алтай - 1
За весь период по России умерло 91 220 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 496 человек
- Санкт-Петербург - 2861
- Москва - 1605
- Московская область - 443
- Нижегородская область - 420
- Ростовская область - 349
- Астраханская область - 314
- Иркутская область - 281
- Пермский край - 274
- Воронежская область - 271
- Самарская область - 260
- Ленинградская область - 215
- Республика Крым - 213
- Республика Башкортостан - 204
- Свердловская область - 172
- Архангельская область - 163
- Кировская область - 158
- Челябинская область - 156
- Саратовская область - 152
- Вологодская область - 148
- Пензенская область - 147
- Белгородская область - 142
- Тверская область - 141
- Республика Бурятия - 141
- Красноярский край - 135
- Липецкая область - 132
- Волгоградская область - 130
- Ярославская область - 129
- Ставропольский край - 124
- Смоленская область - 122
- Республика Карелия - 121
- Ханты-Мансийский автономный округ - 120
- Ульяновская область - 113
- Тульская область - 111
- Курская область - 110
- Псковская область - 109
- Новосибирская область - 108
- Забайкальский край - 108
- Брянская область - 101
- Ивановская область - 98
- Приморский край - 95
- Краснодарский край - 91
- Томская область - 91
- Калужская область - 90
- Омская область - 89
- Сахалинская область - 86
- Владимирская область - 83
- Республика Саха (Якутия) - 83
- Тамбовская область - 82
- Орловская область - 81
- Республика Татарстан - 74
- Тюменская область - 74
- Республика Коми - 72
- Удмуртская Республика - 71
- Хабаровский край - 69
- Калининградская область - 67
- Новгородская область - 67
- Кабардино-Балкарская Республика - 66
- Алтайский край - 65
- Рязанская область - 62
- Курганская область - 58
- Мурманская область - 56
- Оренбургская область - 54
- Кемеровская область - 53
- Костромская область - 49
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 49
- Республика Калмыкия - 48
- Амурская область - 45
- Республика Мордовия - 42
- Республика Дагестан - 39
- Карачаево-Черкесская Республика - 39
- Республика Марий Эл - 39
- Камчатский край - 37
- Республика Северная Осетия - Алания - 36
- Севастополь - 35
- Республика Чувашия - 31
- Республика Адыгея - 27
- Республика Хакасия - 25
- Чеченская Республика - 24
- Республика Ингушетия - 13
- Республика Тыва - 13
- Ненецкий автономный округ - 10
- Магаданская область - 7
- Республика Алтай - 5
- Еврейская автономная область - 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 973 029.