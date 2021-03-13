Испытания бомбардировщика-гиганта "Святогор" начались 105 лет назад

13 марта 1916 года на Корпусном аэродроме в Санкт-Петербурге начались испытания первого в мире прототипа стратегического бомбардировщика "Святогор". "Летающую крепость" планировалось вооружить скорострельной пушкой и пятью пулеметами. Уникальный самолет, способный доставить 3200 килограммов бомб от Варшавы до Парижа, построил авиаконструктор Василий Слесарев.

Проект грандиозного летательного аппарата появился до начала Первой мировой войны и уже не казался несбыточным. В воздухе уже летал четырехмоторный биплан Игоря Сикорского "Русский витязь" - прообраз бомбардировщика "Илья Муромец".

"Вот воздушная эскадра поднимается в ночное небо с летного поля под Ригой и скрытно достигает Киля. Первым над главной базой германского флота появляется пионерный аэроплан с тысячесвечевым электрическим прожектором под своим брюхом; мощный луч ослепляет наводчиков заградительных зенитных батарей и тотчас волна могучих аэропланов обрушивают на порт и его акваторию десятки стопудовых бомб. Германские броненосцы горят, разрываются взрывами своих пороховых погребов и валятся на бок. На берегу бушуют пожары. А тем временем вторая волна бомбовозов засыпает фарватер рогатыми морскими минами: они опускаются на парашютах и запирают выход в открытое море" - так виделось применение "Святогора" пропагандистам начала ХХ века.

Тактико-технические характеристики "летающей крепости" поражали современников: длина - 21 метр, размах крыльев - 36 метров, диаметр винтов - 6 метров, высота полета - 2500 метров, скорость - до 100 км/ч, полная полетная масса - 6,5 тонн. Для сравнения: полная полетная масса "Ильи Муромца" - 5 тонн. Кроме того, двигатели Святогора размещались внутри фюзеляжа, что позволяло обслуживать их в воздухе и по расчетам конструктора обеспечивало продолжительность безпосадочного полета до 30 часов.

Несмотря на поддержку проекта первым в России авиатором Владимиром Лебедевым и основателем отечественной школы аэродинамики - профессором Николаем Жуковским, строительство стратегического бомбардировщика шло с большим трудом. Министерство обороны не выделяет ассигнований и работы начинаются на частные пожертвования.

При строительстве используются новейшие технологии того времени - корпус строится из легкой фанеры, что придает биплану невероятную прочность. Практически везде использовались пустотелые балки и облегченные элементы. Фюзеляж четырехгранного сечения, фанерная обшивка в местах усиления, все остальные участки обшивались полотном. Шасси с колесами большого диаметра - передние колеса диаметром 1,5 метра, задние - диаметром 2 метра - позволяли пользоваться раскисшими в непогоду аэродромами.

Однако авиаконструктору не удавалось получить двигатели для "летающей крепости". В условиях войны получить запланированные в 1913 году моторы Mercedes мощностью 300 л.с. не представлялось возможным. Попытка использовать силовую установку со сбитого немецкого дирижабля не удалась - двигатели Maybach оказались значительно повреждены и не подлежали ремонту. Только в январе 1916 года были получены французские двигатели Renault мощностью 220 л.с., которые и установили на "Святогор".

Именно слабая мощность моторов и утяжеление прототипа на 1500 килограммов трагически сказались на судьбе "Святогора". Первую в мире стратегическую "летающую крепость" не удалось поднять в воздух и испытывавший машину штаб-капитан Горшков прямо заявил конструктору: "Ваша корова не полетит! Позвольте откланяться".

Февральская и Октябрьская революции, поражение в Первой мировой войне и Гражданская война вынудили конструктора прекратить работы над перспективным самолетом. В 1921 году появилась идея установить на "Святогор" английские моторы Rolls-Royce Eagle, но трагическая гибель конструктора Василия Слесарева перечеркнула эти планы.

По одной из версий инженер погиб во время уличного ограбления, по другой - стал жертвой бытовой ссоры. 23 июля 1921 года он пытался предотвратить самоубийство своей любовницы Ксении Троц, но случайно выстрелил себе в висок. Бывшую секретарь-машинистку Политехнического института Петрограда сначала подозревали в убийстве и задержали, было судебное заседание и женщину оправдали.

В 1923 году самолет признали морально устаревшим и разобрали. Некоторые его узлы и детали были перевезены в Москву и долгое время хранились в Военно-воздушной академии.

"Святогор" не был в воздухе. Многие трудности не дали возможности довести его до полной готовности, тем не менее этот самолет представляет собой выдающееся явление в истории нашей авиации, Слесарев на несколько лет опередил подобные зарубежные конструкции. Его подвела силовая установка, в чем нельзя винить Слесарева" - написал позже историк авиации Вадим Шавров.