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13.03.2021 14:38

Куба призвала прекратить необоснованные обвинения в адрес Китая

На 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве представитель Кубы от имени 64 стран выступил с совместным заявлением, в котором призвал поддерживать и защищать права человека через конструктивный диалог и сотрудничество. Он также выразил решительный протест против политизации вопросов прав человека и против политики двойных стандартов, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS/Denis Balibouse Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В заявлении дается высокая оценка приверженности китайского правительства концепции, ориентированной на защиту интересов народа, и достижений государства в области прав человека. Также подчеркивается, что Синьцзян-Уйгурский автономный район является неотъемлемой частью Китая, соответствующие стороны должны соблюдать цели и принципы Устава ООН. Необходимо прекратить использование вопросов, связанных с Синьцзяном, для вмешательства во внутренние дела КНР, отказаться о необоснованных политизированных обвинений и нападок в адрес Китая, равно как и от любых других действий, направленных на сдерживание развития развивающихся стран под предлогом проблем прав человека.

Недавно Беларусь от имени 71 страны выступила в СПЧ ООН с совместным заявлением в поддержку справедливой позиции и инициатив Китая по вопросам, связанным с Сянганом. Многие страны также выразили свою твердую поддержку КНР по вопросам, связанным с Сянганом и Синьцзяном.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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