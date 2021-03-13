Куба призвала прекратить необоснованные обвинения в адрес Китая

В заявлении дается высокая оценка приверженности китайского правительства концепции, ориентированной на защиту интересов народа, и достижений государства в области прав человека. Также подчеркивается, что Синьцзян-Уйгурский автономный район является неотъемлемой частью Китая, соответствующие стороны должны соблюдать цели и принципы Устава ООН. Необходимо прекратить использование вопросов, связанных с Синьцзяном, для вмешательства во внутренние дела КНР, отказаться о необоснованных политизированных обвинений и нападок в адрес Китая, равно как и от любых других действий, направленных на сдерживание развития развивающихся стран под предлогом проблем прав человека.

Недавно Беларусь от имени 71 страны выступила в СПЧ ООН с совместным заявлением в поддержку справедливой позиции и инициатив Китая по вопросам, связанным с Сянганом. Многие страны также выразили свою твердую поддержку КНР по вопросам, связанным с Сянганом и Синьцзяном.