Новости

Медведев вышел в финал турнира в Марселе 19:33
Названы два внешних признака высокого уровня холестерина в крови 19:14
Посол ЕС призвал изменить подход к России 19:11
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов 18:51
"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории 18:49
Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар" 18:39
Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место 18:34
СК организовал проверку по факту аварийной посадки АН-2 в Ставропольском крае 18:17
Мясников рассказал о поразившем 95 процентов людей опасном вирусе 17:10
Президент Казахстана поручил установить причины авиакатастрофы Ан-26 17:09
Умер режиссер сериала "Место преступления" Петер Пацак 17:04
В ОКР ждут официального решения по "Катюше" 17:03
Лукашенко отверг претензии к белорусской песне на Евровидении 16:49
Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен 16:49
У Фернандеса диагностирован ушиб 16:34
Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области на два месяца 16:32
"Спартак" отреагировал на голы Пантелеева и Ломовицкого в ворота ЦСКА 16:27
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов 15:42
Фернандес получил травму в матче против "Арсенала" 15:20
В США участились нападения на лиц азиатского происхождения 15:09
Выставку "Интерполитех" не будут переименовывать 14:50
Строительство станции метро "Гольяново" начнется после весны 2022 года 14:41
Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы 14:25
Путин рассказал о решениях "крымской весны" 14:20
Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справиться с жизненными кризисами 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 19:33
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в финал турнира в Марселе

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Марселе.

Рублев и Карацев выиграли парный турнир в Дохе

В субботу в полуфинале третья ракетка мира из России встречался с представителем Австралии Мэттью Эбденом. Медведев был явным фаворитом встречи, что он и доказал, выиграв первый сет со счетом 6:3.

Во второй партии соперник почувствовал проблемы со здоровьем. И при счете 0:3 он принял решение отказаться от дальнейшего продолжения борьбы. В итоге Медведев стал первым финалистом турнира.

Его соперник определится в матче между двумя представителями Франции Уго Умбером и Пьером-Югом Эрбером.

Медведев после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии не доходил до решающих матчей других турниров.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов
Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях
В ОКР ждут официального решения по "Катюше"
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом