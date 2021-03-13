Медведев вышел в финал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Марселе.

В субботу в полуфинале третья ракетка мира из России встречался с представителем Австралии Мэттью Эбденом. Медведев был явным фаворитом встречи, что он и доказал, выиграв первый сет со счетом 6:3.

Во второй партии соперник почувствовал проблемы со здоровьем. И при счете 0:3 он принял решение отказаться от дальнейшего продолжения борьбы. В итоге Медведев стал первым финалистом турнира.

Его соперник определится в матче между двумя представителями Франции Уго Умбером и Пьером-Югом Эрбером.

Медведев после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии не доходил до решающих матчей других турниров.