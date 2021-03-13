Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием

Ситуация в европейских странах, связанная борьбой с коронавирусом, является форменным мракобесием, считает главный врач 71 горбольницы Москвы Александр Мясников.

Он отмечает, что карантин, вводимый в странах Европы, более жесткий, чем те меры, что были приняты в российской столице весной прошлого года. "Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно", - цитирует врача РИА Новости. Мясников считает, что у нас с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах. Поэтому у нас и смертность ниже.

Так, например, по данным московского департамента здравоохранения, которые он опубликовал 12 марта, в январе нынешнего года в Москве зарегистрировано 16 347 смертей. Снижение по отношению к декабрю 2020 года незначительное - умерло на 199 человек меньше. Однако уже в феврале снижение по отношению к январю составило 3 806 человек (зарегистрировано 12 541 случаев смерти).

При этом COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти в январе отмечен в 5 588 случаях, а в феврале - в 3 113.

В целом в России уже несколько дней подряд отмечается снижение новых выявленных случаев коронавируса. Так, за сутки выявляется менее 10 тысяч новых заболевших.