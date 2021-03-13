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13.03.2021 15:24
Рубрика: В мире

Потерпят ли поражение христианские демократы на земельных выборах

Текст: Тимофей Борисов
Для недавнего триумфатора правящей немецкой партии ХДС Армина Лашета наступают трудные испытания на двух земельных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Выборы пройдут в воскресенье и в этот же день ХДС, ведомая Лашетом, может потерпеть первое серьезное поражение в обеих землях, что может иметь негативные последствия на выборах в бундестаг, которые состоятся 26 сентября 2021 года.
Армин Лашет. Фото: Marcel Kusch / POOL / AFP Армин Лашет. Фото: Marcel Kusch / POOL / AFP
Армин Лашет. Фото: Marcel Kusch / POOL / AFP

Случится ли провал, или все не так плохо для христианских демократов? Полного провала может и не будет, но кресел глав субъектов федерации в обеих землях, на мой взгляд, ХДС не видать. И вот почему.

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Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц - богатые земли. Одни из самых зажиточных в Германии и, казалось бы, чего им еще желать? Известно же, что сердца требуют перемен только, когда все плохо. А так - какой смысл менять коней на переправе?

Но в условиях пандемии и карантина ситуация даже в богатых немецких землях не такая уж радужная. Вообще в Германии положение с ковидом сейчас хуже, чем в России. Там локдаун продолжается. Поэтому от завтрашних выборах вполне можно ожидать неожиданностей.

В земле Баден-Вюртемберг с 12 мая 2011 премьер-министром является Винфрид Кречманн. А он представитель партии "Союз 90/Зеленые". В Рейнланд-Пфальце правит харизматичная Малу Драйер. Она представляет социал-демократов.

Поэтому истощенные локдауном избиратели могли бы, наконец, их поменять. И, кстати, не исключено, что и поменяют. Но… не на представителей ХДС. Это связано не в последнюю очередь как с личностью нового председателя партии Армина Лашета, так и со слабостью ХДС в целом.

Учитывая, что Лашет хоть и очень здравомыслящий политик, он все же не пассионарий. Он может оказаться довольно слабым лидером ХДС. Его невыразительной харизмы вряд ли хватит, чтобы обеспечить победу в этих двух землях. И это поражение может стать даже более болезненным, нежели поражение в Тюрингии, которое ранее фактически поставило крест на председательстве в партии Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Не выше, кстати, завтра шансы и у левых, и у АдГ. Правые из "Альтернативы для Германии" в условиях закрытых границ лишились главного из своих драйверов популярности в массах - критики нелегальной миграции. Плюс постоянные скандалы внутри партии и беспрецедентная травля ее в немецких СМИ делают шансы АдГ на хоть какой-то успех на выборах нулевыми.

Фото: gettyimages
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У левых - проблема иного рода. Там - стагнация. Популярность коммунистических и левосоциальных идей есть в восточных землях, ностальгирующих по ГДР. А в сытых западных землях левые могли бы прогрессировать за счет ослабления СДПГ. Но перехватить голоса социал-демократов левым вряд ли удастся.

А вот кто реально может претендовать завтра на успех - не тотальный, но ощутимый - так это Зеленые. Если это случится, то коалиция ХДС с Зелеными может стать реальностью.

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