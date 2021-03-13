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13.03.2021 14:14

Премьер Госсовета КНР: целевой показатель по росту ВВП - 6%

11 марта в Доме народных собраний в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян после закрытия 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва принял участие в пресс-конференции. В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеосвязи, он ответил на вопросы китайских и зарубежных журналистов, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Фото: Leo RAMIREZ / AFP Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Фото: Leo RAMIREZ / AFP
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Фото: Leo RAMIREZ / AFP

Ли Кэцян заявил, что в 2021 году Китай продолжит поддерживать преемственность и устойчивость макроэкономической политики с тем, чтобы общее функционирование экономики сохранилось в рациональном диапазоне.

Ли Кэцян отметил, что с учетом гигантских масштабов китайской экономики целевой показатель по росту ВВП на более чем 6% в 2021 году нельзя рассматривать как низкий. Ожидается, что именно такой уровень роста обеспечит стабильное восстановление и продвижение высококачественного социально-экономического развития.

Ли Кэцян также отметил, что Китай будет продолжать сокращать негативный список в отношении иностранных инвестиций, а также продолжит расширять открытость внешнему миру, в том числе и в сфере услуг. Расширение внутреннего рынка Китая с растущим внутренним спросом откроет огромные возможности для иностранных товаров, услуг и инвестиций.

Ли Кэцян заявил, что расширение занятости в результате продолжающегося восстановления национальной экономики будет способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому росту страны. Ожидается, что в 2021 году в городах и поселках городского типа Китая будет создано более 11 миллионов новых рабочих мест.

Отвечая на вопросы о специальном административном районе (САР) Сянган, премьер Госсовета КНР отметил, что решение, принятое Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) о совершенствовании избирательной системы в САР Сянган, будет способствовать твердой приверженности и совершенствованию принципа "Сянганом управляют патриоты", а также обеспечению устойчивой и долгосрочной реализации курса "Одно государство - два строя".

Ли Кэцян также выразил надежду, что представители всех слоев общества Сянгана объединятся для скорейшего достижения победы в борьбе с эпидемией COVID-19, восстановления экономики, улучшения благосостояния народа, а также поддержания долгосрочного процветания и стабильности района. "Центральное правительство продолжит оказывать Сянгану всестороннюю поддержку", - подчеркнул Ли Кэцян.

Говоря о вопросах Тайваня, премьер Госсовета КНР указал, что континентальная часть Китая приветствовала и приветствует обмены и диалог со всеми политическими партиями, организациями и частными лицами с Тайваня на основе принципа единого Китая и консенсуса 1992 года.

Говоря о китайско-американских отношениях, Ли Кэцян отметил, что Китай и США имеют обширные общие интересы, оба государства могут и должны искать консенсус и сотрудничать друг с другом во многих сферах.

"Китай, будучи крупнейшей развивающейся страной, и США, будучи крупнейшим развитым государством мира, получают от сотрудничества выгоду, а от конфронтации, напротив, несут ущерб", - указал Ли Кэцян.

Говоря о противостоянии эпидемии COVID-19, Ли Кэцян заявил, что Китай готов и далее работать вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) над определением источника происхождения COVID-19.

Китай поддерживал тесные контакты и оказывал всестороннюю поддержку делегации экспертов ВОЗ в ходе ее работы в Китае по выяснению источника происхождения вируса, отметил Ли Кэцян, подчеркнув, что китайская сторона при этом действовала на основе реальных фактов, придерживаясь принципа открытого и прозрачного взаимодействия.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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