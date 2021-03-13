Легойда: Высказаны опасения, что проведение анатомической выставки на ВДНХ неприемлемо

13 марта в одном из павильонов ВДНХ планируется открытие анатомической выставки "Body Worlds", которая состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью пластинации. Утверждается, что выставка носит в том числе "обучающий и просветительский характер", а "экспонаты" дали согласие на свое посмертное использование таким неожиданным способом.

- С церковной стороны высказывался ряд опасений, что характер выставки делает ее проведение неприемлемым, - написал в своем Telegram глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя открытие выставки.

При этом он оговорился, что реакция на это мероприятие предполагает не столько задетость чувств верующих или неверующих людей, сколько лежит в культурной плоскости.

- Все или очень многое зависит от культурного контекста; в анатомических театрах, в профильных музеях, в том числе на базе медицинских вузов, несомненно, можно увидеть подобные манипуляции с человеческим телом. Но эти учреждения по закону и по факту занимаются научной и образовательной деятельностью, а не приносящим выгоду выставочным бизнесом. Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов, - написал Владимир Легойда в своем Telegram.

Негативная общественная реакция на проведение этой выставки, по его мнению, вполне объяснима и является выражением позиции, что посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора.