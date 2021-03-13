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13.03.2021 11:14
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 1469 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1469 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 919 278.

В Москве выявлено 1 600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 699 человек. В столице скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

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