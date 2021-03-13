В Москве задержали около 200 участников съезда "Объединенных демократов"

Попытка так называемых "Объединенных демократов" (проект организации, признанной в России иноагентом) провести в субботу в Москве свой съезд обернулась задержанием около 200 человек. Дело в том, что этот сбор в Москве организован с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

"В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, - сообщает пресс-служба столичного главка МВД. В полиции добавили, что стражи правопорядка пресекли противоправные действия в зале гостиничного комплекса "Измайлово" (корпус Дельта). Сейчас по этому инциденту проводится проверка.

Известно, что среди задержанных оказались муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Часть задержанных граждан полицейские отправили в ОМВД по столичным районам Новогиреево, Преображенское и Перово.

Задержанным вменяют нарушения, попадающие под статью 20.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ - "осуществление деятельности в России иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Согласно действующему закону, по данной статье нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.