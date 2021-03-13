На Камчатке родители заморили голодом трехмесячного ребенка

Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве трехмесячного мальчика в отношении семейной пары из города Вилючинска утвердили в прокуратуре Камчатского края.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 30 мая по 4 июня 2020 года обвиняемые находились дома вместе с двумя младенцами - мальчиком и девочкой. Родители постоянно употребляли алкоголь и за близнецами не смотрели. Детей не мыли и не кормили пять дней, до тех пор, пока в гости к семье не зашла родственница. Она вызвала скорую и малышей срочно госпитализировали.

Врачам удалось помочь только девочке. Ее брат скончался в больнице.