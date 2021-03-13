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13.03.2021 04:11
Рубрика: Происшествия

На Камчатке родители заморили голодом трехмесячного ребенка

Текст: Дина Непомнящая

Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве трехмесячного мальчика в отношении семейной пары из города Вилючинска утвердили в прокуратуре Камчатского края.

На Алтае младенец умер, отравившись молоком пьяной матери

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 30 мая по 4 июня 2020 года обвиняемые находились дома вместе с двумя младенцами - мальчиком и девочкой. Родители постоянно употребляли алкоголь и за близнецами не смотрели. Детей не мыли и не кормили пять дней, до тех пор, пока в гости к семье не зашла родственница. Она вызвала скорую и малышей срочно госпитализировали.

Врачам удалось помочь только девочке. Ее брат скончался в больнице.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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