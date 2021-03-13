В Приамурье охотник застрелил человека, перепутав его с косулей

Уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) возбудили следователи в отношении 33-летнего жителя Белогорска. Обвиняемый застрелил 60-летнего мужчину, когда незаконно охотился на косулю.

Тело убитого обнаружили в лесу около дороги 14 февраля. После этого был оперативно задержан подозреваемый. Мужчина признал свою вину, объяснил, что выстрел в человека произвел, потому что в темноте принял его за оленя, а также выдал орудие преступления - охотничий карабин. После следователи выехали с задержанным на место происшествия, где он еще раз описал последовательность своих действий.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.