В Красноярске начальника отдела полиции задержали при получении взятки

Начальника одного из отделов полиции Красноярска задержали при получении крупной взятки. Как передает ТАСС со ссылкой на региональный СК, возбуждены уголовные дела против самого правоохранителя, а также посредника.

По предварительной версии, в феврале к начальнику полиции обратился его знакомый, который надеялся помочь своему приятелю. За переквалификацию уголовного дела на менее тяжкую статью мужчина пообещал полицейскому 600 тысяч рублей.

Накануне должна была состояться передача денег, во время которой сотрудники ФСБ и задержали правоохранителя и посредника. С последнего пока взяли подписку о невыезде, а меру пресечения для полицейского вскоре выберет суд.

Свою служебную проверку после инцидента начало краевое МВД. В случае установления вины начальник отдела будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.