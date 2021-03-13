СК организовал проверку по факту аварийной посадки АН-2 в Ставропольском крае

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку вынужденной посадки АН-2.

Елена Марковская, старший помощник руководителя московского СК на транспорте, рассказала, что сегодня примерно в 13 часов 30 минут в поле, расположенном вблизи села Левокумка Ставропольского края, совершил вынужденную посадку самолет АН-2, следовавший по маршруту Минеральные воды - Камышин.

Представитель ведомства говорит, что разрушений на борту воздушного судна и земле не зафиксировано. И члены экипажа не пострадали.

- Следователями Минераловодского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнула Марковская.