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13.03.2021,  
11:09
Текст:  Олег Корякин

Лед и пламя: эффектные стрельбы "Градов" в Арктике показали на видео

Стрельбы РСЗО "Град" в суровых условиях Арктики показали на видео.

Телеканал "Звезда" опубликовал репортаж с учений на полигоне Шары в Мурманской области. В них были задействованы расчеты РСЗО "Град". Прежде чем провести стрельбы, был сделан выстрел из специального ветрового ружья. С учетом полета пули под воздействием ветра артиллеристы точнее смогли рассчитать траекторию. Также важно было знать температуру воздуха и снарядов. Арктические морозы могут сказаться на точности стрельбы.

В итоге "Грады" успешно справились с задачей - уничтожили цели на расстоянии пяти километров. Залп накрыл площадь почти в 16 гектаров.

Системы реактивного залпового огня "Град" калибра 122 мм были приняты на вооружение в 1963 году. Предназначены для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов.

Один залп включает в себя 40 снарядов. Максимальная дальность поражения цели - до 40 километров.

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Фото: РИА Новости
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