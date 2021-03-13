В Петербурге ушел из жизни известный актер и режиссер Александр Гетман

В Санкт-Петербурге ушел из жизни Александр Владимирович Гетман - заслуженный деятель искусств России, актер, режиссер и киносценарист. Он возглавлял Театр "На Литейном", был одним из создателей фестиваля "Пять вечеров". Об этом официально сообщили в театре.

Свой актерский путь Александр Гетман начал в Рижском театре русской драмы. Потом он получил второе образование и ставил спектакли по стране, в том числе и в Ленинградском театре драмы и комедии - сейчас Театр "На Литейном".

Его Александр Гетман возглавил в 1997 году. И уже через год театр полностью обновил художественную политику, укрепил труппу, а главное - стал доверять постановки современным режиссерам. Здесь работали Юрий Бутусов, Александр Галибин, Роман Смирнов, Григорий Козлов, Григорий Дитятковский. При Гетмане театр получил три "Золотые маски" и другие престижные награды.

В начале 2000-х Александр Гетман стал одним из создателей фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина.

В 2012 году Гетман ушел из театра и посвятил себя литературной деятельности.

О времени и месте прощания в театре сообщат позже.