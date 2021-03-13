ФСБ раскрыла секреты охраны участников Ялтинской конференции 1945 года

Несколько уровней безопасности, защита с воздуха, моря и земли, бомбоубежища вблизи резиденций глав делегаций. Безопасность Сталина, Рузвельта и Черчилля в феврале 1945 года обеспечивали десятки тысяч людей и тысячи единиц боевой техники. Федеральная служба безопасности опубликовала секретный доклад наркома внутренних дел Лаврентия Берии о подготовке к приему, размещению и охране участников Ялтинской конференции союзных государств. Основываясь на новых документах, можно сказать, что в тот момент в мире вряд ли где-то было более безопасное место, чем Ялта с 4 по 11 февраля 1945 года.

Выдержит прямое попадание авиабомбы

О том, что Ялтинская конференция 1945 года определила судьбы мира минимум на полвека, сегодня знает каждый школьник. О многих нюансах сложного организационного процесса, предшествовавшего и сопровождавшего эти события, известно из мемуаров участников. Теперь новые подробности впервые стали доступны исследователям из секретного доклада наркома Берии Верховному главнокомандующему И. В. Сталину.

Известно, что делегации стран-участниц размещались в трех южнобережных дворцах Крыма - Юсуповском, Ливадийском и Воронцовском. Все три дворцовых комплекса и прилегающие к ним парки к приему участников привели в идеальный порядок. В главном корпусе Юсуповского дворца, где располагалась делегация СССР во главе с Иосифом Сталиным, подготовили 20 комнат общей площадью 610 метров, в том числе приемный зал в 77 квадратных метров. Кроме того, подготовили три корпуса, прилегающие к основному зданию дворца из 33 комнат. Советская делегация расположилась в 53 комнатах на 1160 квадратных метрах. При основном корпусе дворца был оборудован узел связи: станция "ВЧ", телеграф "БОДО" и АТС на 20 номеров, которую в случае необходимости могли увеличить до 50 номеров. Узел обеспечивал связь резиденции с Москвой, а также всеми фронтами, портами и аэродромами и делегациями стран-союзниц.

Для американской делегации в Ливадийском дворце подготовили 43 комнаты общей площадью 1902 метра. Кроме того, еще 48 комнат предоставлялись в свитском корпусе дворца. Всего американцы заняли 91 помещение площадью 3105 квадратных метров. Для обслуживающего персонала в Ялте организовали общежитие на 60 человек с самостоятельной кухней и столовой. Дворец также был обеспечен АТС на 20 номеров.

"20 января помещения, отведенные для американской делегации, осматривал выехавший из Москвы американский контр-адмирал Олсен, который заявил, что отведенные помещения обеспечивают размещение делегации", - говорится в докладе.

Для главы английской делегации Уинстона Черчилля и приближенных к нему лиц в главном корпусе Воронцовского дворца подготовили 22 комнаты площадью 600 метров, в том числе три отдельные трехкомнатные квартиры со всеми удобствами. Для членов делегации в Шуваловском корпусе отвели 23 комнаты, а в двух километрах от дворца - еще два здания из 23 комнат. Кроме того, в доме отдыха Военного округа англичанам выделили 34 комнаты для общежития на 100 человек. Всего британцы заняли 68 комнат площадью 1545 квадратных метров и общежитие. В их распоряжении также была АТС на 20 номеров.

"Ко всем телефонным станциям прикреплены сотрудники НКВД - НКГБ, владеющие английским языком, - говорится в тексте доклада. - Обслуживающий персонал подобран, находится на месте и соответствующе проинструктирован".

Вокруг резиденций приведены в порядок прилегающие парки подъездные пути, обеспечено горячее и холодное водоснабжение, отопление и свежее белье. В распоряжение американской и английской делегаций выделили до 15 легковых автомашин, 20 автомобилей Willys и пять грузовиков.

К открытию конференции в Юсуповском дворце, где размещался Сталин, закончили сооружение бомбоубежища первой категории, имеющего в качестве защитного устройства железобетонный защитный слой двухметровой толщины, перекрытый слоем песка в один метр. Для противодействия взрывной волне здание на глубину до пяти метров было обложено бутовым камнем.

"По заключению специалистов, бомбогазоубежище рассчитано на однократное взрывное действие (прямое попадание) фугасной бомбы весом в 500 килограммов, - говорится в документе. - Бомбогазоубежище расположено в 100 метрах от основного корпуса дворца, состоит из трех комнат площадью 61 квадратный метр, имеет два самостоятельных выхода, обеспечено электроэнергией и необходимыми средствами связи".

Американская резиденция на случай воздушной атаки была обеспечена бомбоубежищем второй категории, гарантирующим защиту в случае обвала здания. Сведений об аналогичных сооружениях для членов британской делегации в докладе нет. Все здания обеспечивались необходимыми противопожарными средствами и специально отобранными пожарными командами, направленными из Москвы. В Ялте были созданы запасы живности, дичи, гастрономических, бакалейных, фруктовых, кондитерских изделий и напитков. При необходимости их доставляли из ближайших районов. Специально для конференции оборудовали пекарню, рыбу также вылавливали свежую.

Комар не проскочит

Для обеспечения бесперебойной связи и быстрого устранения повреждений в условиях зимы и гололеда в Крым направили восемь рот правительственной связи НКВД. На каждом километре линии связи, на участках, подверженных обледенению, был выставлен боец-ремонтер, дежурили аварийные бригады, для обеспечения доставки корреспонденции из Москвы на время проведения конференции выделили 10 самолетов. Кроме того, для выполнения особых поручений главы советской делегации в постоянной готовности были два самолета дивизии Особого назначения ВВС, пилотируемых генерал-майором авиации Грачевым и подполковником Асафьевым.

К приему англо-американской делегации в Саках подготовили военный аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами. В качестве резервных, на случай тумана в Саках, были готовы аэродромы в Сарабузе (современный поселок Гвардейское Симферопольского района), Геленджике и Одессе. Для заправки самолетов официальных делегаций приготовили 1500 тонн авиабензина "Б-100" и необходимое авиамасло. Экипажам приготовили помещения на 500 человек, оборудовав их всем необходимым. 20 января 1945 года Саки посетил американский генерал Хипп и остался доволен увиденным.

К приему высоких гостей готовились не только воздушные гавани, но и порты Крыма. Для стоянки английских и американских судов был выделен порт Севастополь. Там также подготовили все необходимое для жизнеобеспечения кораблей и их экипажей, привели в порядок причалы, маяк, навигационное и противолодочное оборудование. Дополнительно протралили сами бухты и фарватер, подготовили буксиры и плавсредства. Аналогичная работа была проведена в Ялте.

Особое внимание уделялось противовоздушной обороне участников конференции. В это время на фронте ожесточенные бои шли в Восточной Пруссии, на Нейсе, Одере, в Будапеште. Крым, хоть и теоретически, все еще был в пределах досягаемости вражеской авиации. Поэтому на линии Ялта - Айтадор - Симеиз безопасность с воздуха обеспечивали 76 орудий среднего калибра, 120 орудий малокалиберной зенитной артиллерии, 99 зенитных пулеметов ДШК и 65 зенитных прожекторов.

"Наличные зенитно-артиллеристские средства дают возможность сосредоточить огонь по одной цели от 4 до 12 батарей среднего калибра в дневное время и ставить заградительный огонь ночью над каждым защищенным объектом шириной 3-4 километра с плотностью огня в одной завесе от 6 до 12 батарей", - утверждается в докладе.

Слаженность действий и тренировки ПВО отрабатывались ежедневно. Начальником ПВО района был назначен генерал-лейтенант Лавринович. Помимо противовоздушной артиллерии безопасность с воздуха обеспечивали 160 истребителей. С этой целью были задействованы четыре аэродрома в Каче, Юхарной балке, на Херсонесском маяке и аэродром Альма-Тамак. Днем самолеты должны были закрыть небо над Крымом, а также акваторию Черного моря на расстоянии 100-150 километров, а ночью прикрывать всю зону вне досягаемости огня артиллерии. Порт Севастополь отдельно прикрывали 57 зенитных пушек среднего калибра, 74 орудия малокалиберной артиллерии и 80 истребителей. Позже количество самолетов увеличили до 150, включаю 30 ночных экипажей. Аэродром Саки закрывали 155 зенитных пушек разного калибра, ПВО оснастили приборами "СОН-2" и "РУЗ-2". Истребительная авиация в Саках состояла из 32 самолетов "Аэрокобра" и "Китихаук". Кроме того, на аэродроме Сарабуз базировались два полка истребительной авиации укомплектованных 55 самолетами "ЯК-9".

В тройном кольце НКВД

Для физической охраны участников конференции в Ялту прибыли четыре полка войск НКВД. Два из них прошли специальную подготовку. Безопасность первых лиц обеспечивали 50 особо отобранных офицеров охраны, 1200 оперативных работников и мотоциклетный отряд в 10 человек. Помимо этого в распоряжение начальника охраны Сталина, комиссара госбезопасности третьего ранга Николая Власика на время проведения конференции поступили 100 оперативников и отряд охраны из 500 бойцов сводного полка НКВД.

"Вокруг помещений глав делегаций установлены два кольца чекистско-войсковой охраны, а с наступлением темноты дополнительно будет выставляться третье кольцо войсковых дозоров со служебными собаками", - говорится в докладе.

Все дороги, ведущие к Ялте и примыкающие к ним населенные пункты, были разделены на пять секторов. Оперативной чекистской работой охватывался каждый сектор в радиусе 20 километров. От Сак до Ялты на шоссе были созданы семь КПП, в распоряжение которых выделили 1800 бойцов и командиров погранвойск, а также внутренних войск НКВД. Этот же участок работы обеспечивали 783 оперативника НКВД - НКГБ и 10 переводчиков. Особый батальон ВАДа численностью 600 человек регулировал движение на шоссе. В портах, на вокзалах, на дорогах Крыма чекисты провели зачистку от неблагонадежных элементов. В процессе подготовки конференции проверили 74 тысячи человек из которых 835 арестовали. Особая охрана была обеспечена специальному поезду на котором в Крым и обратно в Москву ехал Верховный главнокомандующий Сталин..

Справка "РГ"

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4-11 февраля 1945) - вторая по счету многосторонняя встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - во время Второй мировой войны, посвященная установлению послевоенного мирового порядка. Конференция проходила в Ливадийском (Белом) дворце в поселке Ливадия в трех километрах от Ялты и стала последней конференцией лидеров антигитлеровской коалиции "большой тройки" в доядерную эпоху. В Ялте было определено послевоенное устройство мира, созданы предпосылки для образования Организации Объединенных наций. Отдельные механизмы ялтинско-потсдамской системы функционируют до сих пор.