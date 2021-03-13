На Дону в масштабе 1:1 воссоздали бронепоезд "Московский Метрополитен"

В Ростовской области в музее "Легенды СССР" завершился монтаж точной копии бронепоезда "Московский Метрополитен". Реплика боевого состава построена на местном машиностроительном заводе в масштабе 1:1 по чертежам времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает администрация музея, бронепоезд БП № 746 имел бронированный паровоз серии "ОВ" с командным пунктом на тендере, окруженный четырьмя бронеплощадками - двумя зенитными и двумя артиллеристскими с башнями от танков Т-34 и пулеметами для кругового обстрела. Были и платформы прикрытия с аварийным комплектом конструкций пути.

Специально для бронированного состава в Каменск-Шахтинске был построен кусочек железной дороги. В перспективе рядом с "Московским Метрополитеном" в военно-патриотическом комплексе планируют создать железнодорожную станцию времен Великой Отечественной войны - с перроном, скамейками, фонарями, светофорами, водокачками, паровозами и теплушками.

Свое название "Московский метрополитен" получил так как был простроен на деньги работников метро Москвы, которые для его изготовления собрали 706 тысяч рублей. Боевой экипаж бронепоезда, состоял из добровольцев машинистов подземки. 21 марта 1943 года в электродепо "Северное" состоялся торжественный митинг, после которого поезд отправился на Курскую дугу.

3 июля 1943 года "Московский метрополитен" под командованием капитана Бориса Есина базировался на станции Сажное в нескольких километрах к северу от Белгорода. Через два дня началась Курская битва.

"С бронепоезда стреляли прямой наводкой подкалиберными и бронебойными снарядами. Бой был жестокий и скоротечный. Под защитой дымовой завесы немцы повернули вспять. Пошли в контратаку наши знаменитые Т-34. Завязался танковый бой, который продолжался до позднего вечера. На поле догорали танки, штурмовые орудия и бронетранспортеры" - из воспоминаний командира орудия третьей бронеплощадки "Метрополитена" старшего сержанта Ивана Соколова.

"Метрополитен" действовал совместно с тяжелым бронепоездом БП № 737. За три дня боев бронепоезд уничтожил четыре самолета, шесть тяжелых танков и самоходных установок, подавил огонь десяти немецких минометных батарей. 7 июля около станции Сажное бронепоезда подверглись комбинированной атаке 10 немецких самолетов и танков - в результате железнодорожные пути оказались разбиты бомбами.

"Командир бронепоезда капитан Есин приказал мне и ефрейтору моей бронеплощадки Трошкину прикрыть отход оставшихся членов экипажа бронепоезда. Покинув бронепоезд, мы примерно полчаса отстреливались из пулеметов и автоматов от наседавшего врага", - вспоминал командир бронеплощадки бронепоезда Борис Перлин.