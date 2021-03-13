Telegraph: Власти Британии направят 111 млрд долларов на модернизацию армии

В ближайшие четыре года британские власти направят 80 миллиардов фунтов (111,3 миллиарда долларов) на модернизацию своих вооруженных сил. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

Известно, что правительство Соединенного Королевства планирует модернизировать основной танк сухопутных сил Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен перейти к наращиванию арсенала ядерных боезарядов, пишет ТАСС. Правительство также решило обновить систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. А сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены на подлодки типа Dreadnought. Британские власти также готовы рассмотреть возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы".

Издание отмечает, что более подробная информация о планах по модернизации ВС Великобритании будет содержаться в комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики королевства, который будет опубликован 16 марта.