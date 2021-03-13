У Фернандеса диагностирован ушиб

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы в матче против тульского "Арсенала".

Футболист получил повреждение в первом тайме. Во время навеса в штрафную армейцев его неудачно толкнул один из партнеров. Фернандес упал прямо под ноги полузащитнику хозяев Александру Ломовицкому, который наступил шипами на голову сопернику.

В итоге Фернандес покинул поле на носилках и был заменен. Как оказалось, игрок ЦСКА избежал серьезной травмы.

"У Фернандеса ушиб, гематома, перелома нет", - сказал ТАСС один из врачей скорой помощи.

Матч завершился победой "Арсенала" со счетом 2:1.