У Фернандеса диагностирован ушиб

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы в матче против тульского "Арсенала".
Футболист получил повреждение в первом тайме. Во время навеса в штрафную армейцев его неудачно толкнул один из партнеров. Фернандес упал прямо под ноги полузащитнику хозяев Александру Ломовицкому, который наступил шипами на голову сопернику.
В итоге Фернандес покинул поле на носилках и был заменен. Как оказалось, игрок ЦСКА избежал серьезной травмы.
"У Фернандеса ушиб, гематома, перелома нет", - сказал ТАСС один из врачей скорой помощи.
Матч завершился победой "Арсенала" со счетом 2:1.
😱 Фернандес получил бутсой по голове и покинул поле на носилках— Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021
Лови видео травмы Марио и врывайся в трансляцию МАТЧ ПРЕМЬЕР – ЦСКА горит 0:2 «Арсеналу». pic.twitter.com/4sVMROoyR6