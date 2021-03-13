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Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен

Новости
    13.03.2021, 16:49
Текст:   Олег Усков

Британский режиссер, актер, сценарист и продюсер Норман Джон Уоррен, постановщик, среди прочего, культового сайфай-хоррора Планета ужасов" (Inseminoid, 1981), скончался утром 11 марта на 79-м году жизни.

Об этом сообщает RTE со ссылкой на друга и менеджера режиссера, уточнившего, что Уоррен умер "по естественной причине", так как его здоровье ослабло в результате недавно перенесенной болезни.

Норман Уоррен родился в 1942 году в Хаммерсмите. С детства был одержим кинематографом. В индустрии дебютировал в конце 50-х - как актер, сценарист и режиссер короткометражек.

Первый самостоятельный полный метр снял в 1968-м - это была эротическая комедия Loving Feeling, за которой тут же последовала аналогичных умонастроений лента Her Private Hell.

В 1976-м вышел дебютный хоррор режиссера - "Раб Сатаны". После - "Добыча", "Террор", "Кровавый Новый год", несколько короткометражек.

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