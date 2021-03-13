Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен

Британский режиссер, актер, сценарист и продюсер Норман Джон Уоррен, постановщик, среди прочего, культового сайфай-хоррора Планета ужасов" (Inseminoid, 1981), скончался утром 11 марта на 79-м году жизни.

Об этом сообщает RTE со ссылкой на друга и менеджера режиссера, уточнившего, что Уоррен умер "по естественной причине", так как его здоровье ослабло в результате недавно перенесенной болезни.

Very saddened to learn about the passing of Norman J. Warren 😔😢 My condolences to all his friends and family 🙏 R.I.P. 🙏🕯🖤 pic.twitter.com/BR5L8Oobvb — 🖤🦇🖤 AL THE COLORS OF THE DARK 🖤🦇🖤 (@AFizgig) March 11, 2021

Норман Уоррен родился в 1942 году в Хаммерсмите. С детства был одержим кинематографом. В индустрии дебютировал в конце 50-х - как актер, сценарист и режиссер короткометражек.

Первый самостоятельный полный метр снял в 1968-м - это была эротическая комедия Loving Feeling, за которой тут же последовала аналогичных умонастроений лента Her Private Hell.

В 1976-м вышел дебютный хоррор режиссера - "Раб Сатаны". После - "Добыча", "Террор", "Кровавый Новый год", несколько короткометражек.