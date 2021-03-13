Умер режиссер сериала "Место преступления" Петер Пацак

Петер Пацак, плодовитый австрийский режиссер, сценарист, актер, продюсер и композитор, скончался 11 марта на 77-м году жизни. Информация об этом появилась на станице кинематографиста на агрегаторе IMDb.

Пацак родился 2 января 1945 года в Вене. В индустрии - с 60-х. В режиссерском портфолио - порядка семи десятков фильмов и сериалов, включая несколько эпизодов прославленного жанрового "мыла" "Телефон полиции - 110", только что зашедшего на свой юбилейный, 50-й сезон. Приложился он и к другой нескончаемой саге - "Место преступления" (сериал стартовал в 1970-м, параллельно "Телефону полиции", 21 марта выходит 1160-й эпизод шоу).

Er drehte Filme für das österreichische Fernsehen, erregte Aufsehen mit dem Porträt eines Neonazis – vor allem aber war Peter Patzak der Mann hinter der legendären Krimi-Serie »Kottan ermittelt«. https://t.co/28kG5r2IsA pic.twitter.com/R4IWZD8jkt — DER SPIEGEL (@derspiegel) March 12, 2021

Среди других работ Пацака - "Парапсихо - Спектр страха", "Единорог" (экранизация романа Мартина Вальсера), "Бродяги", "Смертельная одержимость", "1945", "Шанхай" - по роману Вики Баум, примечательной австрийской писательницы и боксера (этим видом спорта Баум начала заниматься вместе с Марлен Дитрих в 1920-х под руководством турецкого тренера в Берлине).