В Аргентине забросали камнями автомобиль президента

Протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес во время рабочей поездки в провинцию Чубут.

Телеканалы TN и La Nation показали репортаж о приезде Фернандеса в городок Лаго Пуэло. На кадрах видно, как президент идет с делегацей к автобусу, окруженному плотным кольцом людей. Охрана с большим трудом сдерживает толпу.

Когда машина отъезжает, активист камнем разбивает боковое стекло в передней части микроавтобуса. По счастливой случайности Фернандес сидел с другой стороны. Еще несколько камней полетело в сторону микроавтобуса.

Протестующие выступали против добычи полезных ископаемых в регионе. Закон находится на рассмотрении в местном парламенте, передает РИА Новости.