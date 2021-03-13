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13.03.2021 19:56
Рубрика: В мире

В Аргентине забросали камнями автомобиль президента

Текст: Александр Саможнев

Протестующие разбили окно микроавтобуса, в котором передвигался президент Аргентины Альберто Фернандес во время рабочей поездки в провинцию Чубут.

Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ
Протестующие забросали камнями кортеж короля Бельгии

Телеканалы TN и La Nation показали репортаж о приезде Фернандеса в городок Лаго Пуэло. На кадрах видно, как президент идет с делегацей к автобусу, окруженному плотным кольцом людей. Охрана с большим трудом сдерживает толпу.

Когда машина отъезжает, активист камнем разбивает боковое стекло в передней части микроавтобуса. По счастливой случайности Фернандес сидел с другой стороны. Еще несколько камней полетело в сторону микроавтобуса.

Протестующие выступали против добычи полезных ископаемых в регионе. Закон находится на рассмотрении в местном парламенте, передает РИА Новости.

В мире Южная Америка Аргентина

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