В СК появится свой информационный центр

Александром Бастрыкиным принято решение о создании в системе Следственного комитета Информационного центра - новой структуры для связи с гражданами.

О том, зачем это нужно, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Организационно подразделение будет обладать полной самостоятельностью, не входя ни в одно из управлений центрального аппарата, и подчиняться непосредственно Председателю СК России.

Создание такой структуры, по заявлению представителя ведомства, обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в Приемную Председателя СК России в социальной сети "ВКонтакте", необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий.

Ведомство учитывает современные тенденции - развитие современных средств связи, информатизацию общества, для того чтобы заявителям было удобно обратиться в Следственный комитет, независимо от времени и места. Оперативная связь ведомства с гражданами, эффективное рассмотрение обращений и внимательность к каждому заявителю остаются одними из приоритетных задач СК России, подчеркнула Петренко.