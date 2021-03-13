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13.03.2021 11:56
Рубрика: Власть

В СК появится свой информационный центр

Текст: Наталья Козлова

Александром Бастрыкиным принято решение о создании в системе Следственного комитета Информационного центра - новой структуры для связи с гражданами.

Бастрыкин дал поручения, чтобы гражданам стало легче дозвониться в СК

О том, зачем это нужно, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Организационно подразделение будет обладать полной самостоятельностью, не входя ни в одно из управлений центрального аппарата, и подчиняться непосредственно Председателю СК России.

Создание такой структуры, по заявлению представителя ведомства, обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в Приемную Председателя СК России в социальной сети "ВКонтакте", необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий.

Ведомство учитывает современные тенденции - развитие современных средств связи, информатизацию общества, для того чтобы заявителям было удобно обратиться в Следственный комитет, независимо от времени и места. Оперативная связь ведомства с гражданами, эффективное рассмотрение обращений и внимательность к каждому заявителю остаются одними из приоритетных задач СК России, подчеркнула Петренко.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет

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