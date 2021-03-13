В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 389 тысяч человек

Новости

В Аргентине забросали камнями автомобиль президента 19:56
Медведев вышел в финал турнира в Марселе 19:33
Названы два внешних признака высокого уровня холестерина в крови 19:14
Посол ЕС призвал изменить подход к России 19:11
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов 18:51
"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории 18:49
Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар" 18:39
Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место 18:34
СК организовал проверку по факту аварийной посадки АН-2 в Ставропольском крае 18:17
Мясников рассказал о поразившем 95 процентов людей опасном вирусе 17:10
Президент Казахстана поручил установить причины авиакатастрофы Ан-26 17:09
Умер режиссер сериала "Место преступления" Петер Пацак 17:04
В ОКР ждут официального решения по "Катюше" 17:03
Лукашенко отверг претензии к белорусской песне на Евровидении 16:49
Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен 16:49
У Фернандеса диагностирован ушиб 16:34
Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области на два месяца 16:32
"Спартак" отреагировал на голы Пантелеева и Ломовицкого в ворота ЦСКА 16:27
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов 15:42
Фернандес получил травму в матче против "Арсенала" 15:20
В США участились нападения на лиц азиатского происхождения 15:09
Выставку "Интерполитех" не будут переименовывать 14:50
Строительство станции метро "Гольяново" начнется после весны 2022 года 14:41
Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы 14:25
Путин рассказал о решениях "крымской весны" 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 20:57
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 389 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов
Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 389 тысяч военнослужащих.

Сообщается также, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 36 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 31 688 человек.

Фото: Пресс-служба ЮВО
Военные медики ЮВО помогли Абхазии в борьбе с COVID-19

По сведениям на 13 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 110 356 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 575 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. 370 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 203 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 1 человек, в состоянии средней тяжести - 5 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 17 493 пациентам, 6 331 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов
Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях
В ОКР ждут официального решения по "Катюше"
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты