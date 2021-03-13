Во Франции отменили требование о наличии веской причины для въезда в страну

Требование о наличии веских причин для прибытия во Францию из-за пределов Евросоюза должно быть приостановлено. Такое решение вынес Государственный совет Франции - высшая судебная инстанция по административным делам страны.

"Госсовет считает непропорциональным требовать от французов, желающих вернуться на родину, наличие уважительной причины, поскольку влияние этих поездок на распространение эпидемии COVID-19 незначительно", - цитирует ТАСС заявление. По мнению судьи, данное требование нарушает основное право всех французов на доступ к территории своей страны. Суд также постановил, что отсутствие теста на COVID-19, сделанного менее чем за 72 часа до полета, это не повод отказывать в посадке на борт самолета, если у человека есть более старый тест и нет денег на проведение нового.

В январе премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничительных мерах, призванных сдержать распространение коронавируса на территории страны. Так, было запрещено пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами ЕС или прибыть оттуда. Исключением могли стать: смерть родственника, необходимость отправиться за границу на лечение или неотложная командировка.