ВОЗ призвала увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19

Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, на данный момент на реализацию проекта выделено 11 миллиардов долларов, но "мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования", - цитирует РИА Новости. Гебрейесус призвал страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator "как лучшую инвестицию в глобальное восстановление".

Ранее Всемирная организация здравоохранения добавила вакцину от коронавируса от компании Johnson & Johnson в список рекомендованных для экстренного использования. Решение было принято на основании одобрения, которое этому препарату дало Европейское агентство по лекарственным средствам. Отмечается, что вакцина также включена в список препаратов для распространения в рамках механизма COVAX.