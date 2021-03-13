За сутки подтверждено 9 908 случаев COVID-19 в 85 регионах России

За сутки в 85 регионах России подтверждено 9908 случаев заболевания COVID-19. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1600
- 2 Санкт-Петербург 943
- 3 Московская область 609
- 4 Нижегородская область 367
- 5 Самарская область 246
- 6 Ростовская область 246
- 7 Воронежская область 241
- 8 Иркутская область 199
- 9 Саратовская область 172
- 10 Свердловская область 160
- 11 Пермский край 143
- 12 Челябинская область 141
- 13 Волгоградская область 137
- 14 Красноярский край 137
- 15 Ленинградская область 127
- 16 Краснодарский край 127
- 17 Ставропольский край 126
- 18 Республика Башкортостан 126
- 19 Тверская область 121
- 20 Алтайский край 120
- 21 Пензенская область 118
- 22 Ярославская область 110
- 23 Республика Карелия 109
- 24 Тульская область 108
- 25 Курская область 107
- 26 Вологодская область 106
- 27 Кировская область 106
- 28 Тамбовская область 103
- 29 Новосибирская область 103
- 30 Ульяновская область 102
- 31 Архангельская область 97
- 32 Липецкая область 97
- 33 Белгородская область 97
- 34 Псковская область 94
- 35 Калужская область 94
- 36 Забайкальский край 92
- 37 Омская область 89
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 88
- 39 Брянская область 82
- 40 Астраханская область 78
- 41 Тюменская область 78
- 42 Удмуртская Республика 75
- 43 Владимирская область 74
- 44 Республика Бурятия 73
- 45 Орловская область 72
- 46 Мурманская область 72
- 47 Оренбургская область 72
- 48 Смоленская область 68
- 49 Республика Коми 65
- 50 Калининградская область 63
- 51 Республика Крым 63
- 52 Приморский край 62
- 53 Ивановская область 60
- 54 Кабардино-Балкарская Республика 59
- 55 Рязанская область 58
- 56 Хабаровский край 54
- 57 Кемеровская область 54
- 58 Республика Татарстан 52
- 59 Новгородская область 50
- 60 Курганская область 50
- 61 Республика Саха (Якутия) 42
- 62 Томская область 42
- 63 Республика Мордовия 40
- 64 Республика Чувашия 40
- 65 Республика Дагестан 39
- 66 Севастополь 37
- 67 Республика Калмыкия 35
- 68 Костромская область 35
- 69 Амурская область 30
- 70 Сахалинская область 29
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 29
- 72 Республика Алтай 27
- 73 Республика Марий Эл 26
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 21
- 75 Камчатский край 19
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 15
- 77 Республика Ингушетия 12
- 78 Республика Хакасия 12
- 79 Республика Адыгея 10
- 80 Чеченская Республика 10
- 81 Республика Тыва 5
- 82 Ненецкий автономный округ 4
- 83 Магаданская область 3
- 84 Чукотский автономный округ 2
- 85 Еврейская автономная область 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 380 525 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область 0,04%
- 3. Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 475 смертей:
- Москва 52
- Санкт-Петербург 46
- Московская область 30
- Ростовская область 25
- Воронежская область 24
- Алтайский край 14
- Ленинградская область 13
- Краснодарский край 13
- Нижегородская область 13
- Свердловская область 12
- Красноярский край 11
- Самарская область 10
- Тульская область 9
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Мурманская область 7
- Волгоградская область 7
- Саратовская область 7
- Тверская область 6
- Калининградская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Смоленская область 5
- Архангельская область 5
- Республика Крым 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Ульяновская область 5
- Тюменская область 5
- Омская область 5
- Камчатский край 5
- Липецкая область 4
- Ярославская область 4
- Астраханская область 4
- Пермский край 4
- Пензенская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Новосибирская область 4
- Костромская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Башкортостан 3
- Амурская область 3
- Калужская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Новгородская область 2
- Севастополь 2
- Республика Мордовия 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Республика Хакасия 1
- Республика Бурятия 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 91 695 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 868 человек:
- Санкт-Петербург 2326
- Москва 1469
- Московская область 429
- Нижегородская область 419
- Ростовская область 348
- Пермский край 307
- Астраханская область 302
- Иркутская область 302
- Воронежская область 269
- Самарская область 263
- Ленинградская область 236
- Республика Крым 214
- Свердловская область 170
- Архангельская область 164
- Саратовская область 163
- Кировская область 161
- Челябинская область 155
- Республика Башкортостан 152
- Республика Карелия 145
- Красноярский край 141
- Вологодская область 139
- Республика Бурятия 135
- Тверская область 134
- Краснодарский край 133
- Ставропольский край 133
- Ханты-Мансийский автономный округ 133
- Волгоградская область 131
- Ярославская область 130
- Псковская область 128
- Пензенская область 126
- Белгородская область 121
- Липецкая область 119
- Приморский край 118
- Ульяновская область 117
- Новосибирская область 117
- Курская область 112
- Тульская область 110
- Забайкальский край 109
- Брянская область 103
- Республика Саха (Якутия) 97
- Сахалинская область 96
- Калужская область 91
- Омская область 91
- Томская область 91
- Республика Татарстан 87
- Орловская область 83
- Владимирская область 80
- Республика Хакасия 79
- Костромская область 78
- Ивановская область 75
- Тюменская область 75
- Удмуртская Республика 71
- Республика Коми 70
- Калининградская область 70
- Хабаровский край 70
- Новгородская область 69
- Тамбовская область 67
- Ямало-Ненецкий автономный округ 67
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Курганская область 62
- Рязанская область 60
- Оренбургская область 58
- Кемеровская область 57
- Республика Мордовия 47
- Амурская область 46
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Калмыкия 43
- Мурманская область 42
- Алтайский край 39
- Республика Дагестан 38
- Республика Марий Эл 35
- Смоленская область 34
- Республика Ингушетия 34
- Республика Северная Осетия - Алания 34
- Республика Чувашия 32
- Республика Адыгея 25
- Севастополь 24
- Камчатский край 18
- Чеченская Республика 16
- Республика Тыва 15
- Магаданская область 5
- Республика Алтай 4
- Еврейская автономная область 3
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 985 897 пациентов.