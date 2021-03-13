За сутки подтверждено 9 908 случаев COVID-19 в 85 регионах России

За сутки в 85 регионах России подтверждено 9908 случаев заболевания COVID-19. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,9% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1600

2 Санкт-Петербург 943

3 Московская область 609

4 Нижегородская область 367

5 Самарская область 246

6 Ростовская область 246

7 Воронежская область 241

8 Иркутская область 199

9 Саратовская область 172

10 Свердловская область 160

11 Пермский край 143

12 Челябинская область 141

13 Волгоградская область 137

14 Красноярский край 137

15 Ленинградская область 127

16 Краснодарский край 127

17 Ставропольский край 126

18 Республика Башкортостан 126

19 Тверская область 121

20 Алтайский край 120

21 Пензенская область 118

22 Ярославская область 110

23 Республика Карелия 109

24 Тульская область 108

25 Курская область 107

26 Вологодская область 106

27 Кировская область 106

28 Тамбовская область 103

29 Новосибирская область 103

30 Ульяновская область 102

31 Архангельская область 97

32 Липецкая область 97

33 Белгородская область 97

34 Псковская область 94

35 Калужская область 94

36 Забайкальский край 92

37 Омская область 89

38 Ханты-Мансийский автономный округ 88

39 Брянская область 82

40 Астраханская область 78

41 Тюменская область 78

42 Удмуртская Республика 75

43 Владимирская область 74

44 Республика Бурятия 73

45 Орловская область 72

46 Мурманская область 72

47 Оренбургская область 72

48 Смоленская область 68

49 Республика Коми 65

50 Калининградская область 63

51 Республика Крым 63

52 Приморский край 62

53 Ивановская область 60

54 Кабардино-Балкарская Республика 59

55 Рязанская область 58

56 Хабаровский край 54

57 Кемеровская область 54

58 Республика Татарстан 52

59 Новгородская область 50

60 Курганская область 50

61 Республика Саха (Якутия) 42

62 Томская область 42

63 Республика Мордовия 40

64 Республика Чувашия 40

65 Республика Дагестан 39

66 Севастополь 37

67 Республика Калмыкия 35

68 Костромская область 35

69 Амурская область 30

70 Сахалинская область 29

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 29

72 Республика Алтай 27

73 Республика Марий Эл 26

74 Республика Северная Осетия-Алания 21

75 Камчатский край 19

76 Карачаево-Черкесская Республика 15

77 Республика Ингушетия 12

78 Республика Хакасия 12

79 Республика Адыгея 10

80 Чеченская Республика 10

81 Республика Тыва 5

82 Ненецкий автономный округ 4

83 Магаданская область 3

84 Чукотский автономный округ 2

85 Еврейская автономная область 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 380 525 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%

2. Магаданская область 0,04%

3. Еврейская автономная область 0,05% За последние сутки подтверждено 475 смертей: Москва 52 Санкт-Петербург 46 Московская область 30 Ростовская область 25 Воронежская область 24 Алтайский край 14 Ленинградская область 13 Краснодарский край 13 Нижегородская область 13 Свердловская область 12 Красноярский край 11 Самарская область 10 Тульская область 9 Челябинская область 8 Иркутская область 8 Мурманская область 7 Волгоградская область 7 Саратовская область 7 Тверская область 6 Калининградская область 6 Ставропольский край 6 Республика Чувашия 6 Владимирская область 5 Ивановская область 5 Смоленская область 5 Архангельская область 5 Республика Крым 5 Удмуртская Республика 5 Оренбургская область 5 Ульяновская область 5 Тюменская область 5 Омская область 5 Камчатский край 5 Липецкая область 4 Ярославская область 4 Астраханская область 4 Пермский край 4 Пензенская область 4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Новосибирская область 4 Костромская область 3 Курская область 3 Орловская область 3 Рязанская область 3 Республика Карелия 3 Вологодская область 3 Псковская область 3 Республика Дагестан 3 Республика Башкортостан 3 Амурская область 3 Калужская область 2 Тамбовская область 2 Республика Коми 2 Новгородская область 2 Севастополь 2 Республика Мордовия 2 Кемеровская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Забайкальский край 2 Хабаровский край 2 Белгородская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Кировская область 1 Республика Алтай 1 Республика Хакасия 1 Республика Бурятия 1 Приморский край 1 За весь период по России умерло 91 695 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 868 человек: Санкт-Петербург 2326 Москва 1469 Московская область 429 Нижегородская область 419 Ростовская область 348 Пермский край 307 Астраханская область 302 Иркутская область 302 Воронежская область 269 Самарская область 263 Ленинградская область 236 Республика Крым 214 Свердловская область 170 Архангельская область 164 Саратовская область 163 Кировская область 161 Челябинская область 155 Республика Башкортостан 152 Республика Карелия 145 Красноярский край 141 Вологодская область 139 Республика Бурятия 135 Тверская область 134 Краснодарский край 133 Ставропольский край 133 Ханты-Мансийский автономный округ 133 Волгоградская область 131 Ярославская область 130 Псковская область 128 Пензенская область 126 Белгородская область 121 Липецкая область 119 Приморский край 118 Ульяновская область 117 Новосибирская область 117 Курская область 112 Тульская область 110 Забайкальский край 109 Брянская область 103 Республика Саха (Якутия) 97 Сахалинская область 96 Калужская область 91 Омская область 91 Томская область 91 Республика Татарстан 87 Орловская область 83 Владимирская область 80 Республика Хакасия 79 Костромская область 78 Ивановская область 75 Тюменская область 75 Удмуртская Республика 71 Республика Коми 70 Калининградская область 70 Хабаровский край 70 Новгородская область 69 Тамбовская область 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 67 Кабардино-Балкарская Республика 62 Курганская область 62 Рязанская область 60 Оренбургская область 58 Кемеровская область 57 Республика Мордовия 47 Амурская область 46 Карачаево-Черкесская Республика 44 Республика Калмыкия 43 Мурманская область 42 Алтайский край 39 Республика Дагестан 38 Республика Марий Эл 35 Смоленская область 34 Республика Ингушетия 34 Республика Северная Осетия - Алания 34 Республика Чувашия 32 Республика Адыгея 25 Севастополь 24 Камчатский край 18 Чеченская Республика 16 Республика Тыва 15 Магаданская область 5 Республика Алтай 4 Еврейская автономная область 3 Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 985 897 пациентов. Инфекционист: Отменять все ограничения по коронавирусу преждевременно