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13.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки подтверждено 9 908 случаев COVID-19 в 85 регионах России

Текст: Любовь Проценко
За сутки в 85 регионах России подтверждено 9908 случаев заболевания COVID-19. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1600
  • 2 Санкт-Петербург 943
  • 3 Московская область 609
  • 4 Нижегородская область 367
  • 5 Самарская область 246
  • 6 Ростовская область 246
  • 7 Воронежская область 241
  • 8 Иркутская область 199
  • 9 Саратовская область 172
  • 10 Свердловская область 160
  • 11 Пермский край 143
  • 12 Челябинская область 141
  • 13 Волгоградская область 137
  • 14 Красноярский край 137
  • 15 Ленинградская область 127
  • 16 Краснодарский край 127
  • 17 Ставропольский край 126
  • 18 Республика Башкортостан 126
  • 19 Тверская область 121
  • 20 Алтайский край 120
  • 21 Пензенская область 118
  • 22 Ярославская область 110
  • 23 Республика Карелия 109
  • 24 Тульская область 108
  • 25 Курская область 107
  • 26 Вологодская область 106
  • 27 Кировская область 106
  • 28 Тамбовская область 103
  • 29 Новосибирская область 103
  • 30 Ульяновская область 102
  • 31 Архангельская область 97
  • 32 Липецкая область 97
  • 33 Белгородская область 97
  • 34 Псковская область 94
  • 35 Калужская область 94
  • 36 Забайкальский край 92
  • 37 Омская область 89
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 88
  • 39 Брянская область 82
  • 40 Астраханская область 78
  • 41 Тюменская область 78
  • 42 Удмуртская Республика 75
  • 43 Владимирская область 74
  • 44 Республика Бурятия 73
  • 45 Орловская область 72
  • 46 Мурманская область 72
  • 47 Оренбургская область 72
  • 48 Смоленская область 68
  • 49 Республика Коми 65
  • 50 Калининградская область 63
  • 51 Республика Крым 63
  • 52 Приморский край 62
  • 53 Ивановская область 60
  • 54 Кабардино-Балкарская Республика 59
  • 55 Рязанская область 58
  • 56 Хабаровский край 54
  • 57 Кемеровская область 54
  • 58 Республика Татарстан 52
  • 59 Новгородская область 50
  • 60 Курганская область 50
  • 61 Республика Саха (Якутия) 42
  • 62 Томская область 42
  • 63 Республика Мордовия 40
  • 64 Республика Чувашия 40
  • 65 Республика Дагестан 39
  • 66 Севастополь 37
  • 67 Республика Калмыкия 35
  • 68 Костромская область 35
  • 69 Амурская область 30
  • 70 Сахалинская область 29
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 29
  • 72 Республика Алтай 27
  • 73 Республика Марий Эл 26
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 21
  • 75 Камчатский край 19
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 15
  • 77 Республика Ингушетия 12
  • 78 Республика Хакасия 12
  • 79 Республика Адыгея 10
  • 80 Чеченская Республика 10
  • 81 Республика Тыва 5
  • 82 Ненецкий автономный округ 4
  • 83 Магаданская область 3
  • 84 Чукотский автономный округ 2
  • 85 Еврейская автономная область 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 380 525 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Магаданская область 0,04%
  • 3. Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 475 смертей:
  1. Москва 52
  2. Санкт-Петербург 46
  3. Московская область 30
  4. Ростовская область 25
  5. Воронежская область 24
  6. Алтайский край 14
  7. Ленинградская область 13
  8. Краснодарский край 13
  9. Нижегородская область 13
  10. Свердловская область 12
  11. Красноярский край 11
  12. Самарская область 10
  13. Тульская область 9
  14. Челябинская область 8
  15. Иркутская область 8
  16. Мурманская область 7
  17. Волгоградская область 7
  18. Саратовская область 7
  19. Тверская область 6
  20. Калининградская область 6
  21. Ставропольский край 6
  22. Республика Чувашия 6
  23. Владимирская область 5
  24. Ивановская область 5
  25. Смоленская область 5
  26. Архангельская область 5
  27. Республика Крым 5
  28. Удмуртская Республика 5
  29. Оренбургская область 5
  30. Ульяновская область 5
  31. Тюменская область 5
  32. Омская область 5
  33. Камчатский край 5
  34. Липецкая область 4
  35. Ярославская область 4
  36. Астраханская область 4
  37. Пермский край 4
  38. Пензенская область 4
  39. Ханты-Мансийский автономный округ 4
  40. Новосибирская область 4
  41. Костромская область 3
  42. Курская область 3
  43. Орловская область 3
  44. Рязанская область 3
  45. Республика Карелия 3
  46. Вологодская область 3
  47. Псковская область 3
  48. Республика Дагестан 3
  49. Республика Башкортостан 3
  50. Амурская область 3
  51. Калужская область 2
  52. Тамбовская область 2
  53. Республика Коми 2
  54. Новгородская область 2
  55. Севастополь 2
  56. Республика Мордовия 2
  57. Кемеровская область 2
  58. Республика Саха (Якутия) 2
  59. Забайкальский край 2
  60. Хабаровский край 2
  61. Белгородская область 1
  62. Республика Калмыкия 1
  63. Республика Ингушетия 1
  64. Кабардино-Балкарская Республика 1
  65. Кировская область 1
  66. Республика Алтай 1
  67. Республика Хакасия 1
  68. Республика Бурятия 1
  69. Приморский край 1

За весь период по России умерло 91 695 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 868 человек:
  1. Санкт-Петербург 2326
  2. Москва 1469
  3. Московская область 429
  4. Нижегородская область 419
  5. Ростовская область 348
  6. Пермский край 307
  7. Астраханская область 302
  8. Иркутская область 302
  9. Воронежская область 269
  10. Самарская область 263
  11. Ленинградская область 236
  12. Республика Крым 214
  13. Свердловская область 170
  14. Архангельская область 164
  15. Саратовская область 163
  16. Кировская область 161
  17. Челябинская область 155
  18. Республика Башкортостан 152
  19. Республика Карелия 145
  20. Красноярский край 141
  21. Вологодская область 139
  22. Республика Бурятия 135
  23. Тверская область 134
  24. Краснодарский край 133
  25. Ставропольский край 133
  26. Ханты-Мансийский автономный округ 133
  27. Волгоградская область 131
  28. Ярославская область 130
  29. Псковская область 128
  30. Пензенская область 126
  31. Белгородская область 121
  32. Липецкая область 119
  33. Приморский край 118
  34. Ульяновская область 117
  35. Новосибирская область 117
  36. Курская область 112
  37. Тульская область 110
  38. Забайкальский край 109
  39. Брянская область 103
  40. Республика Саха (Якутия) 97
  41. Сахалинская область 96
  42. Калужская область 91
  43. Омская область 91
  44. Томская область 91
  45. Республика Татарстан 87
  46. Орловская область 83
  47. Владимирская область 80
  48. Республика Хакасия 79
  49. Костромская область 78
  50. Ивановская область 75
  51. Тюменская область 75
  52. Удмуртская Республика 71
  53. Республика Коми 70
  54. Калининградская область 70
  55. Хабаровский край 70
  56. Новгородская область 69
  57. Тамбовская область 67
  58. Ямало-Ненецкий автономный округ 67
  59. Кабардино-Балкарская Республика 62
  60. Курганская область 62
  61. Рязанская область 60
  62. Оренбургская область 58
  63. Кемеровская область 57
  64. Республика Мордовия 47
  65. Амурская область 46
  66. Карачаево-Черкесская Республика 44
  67. Республика Калмыкия 43
  68. Мурманская область 42
  69. Алтайский край 39
  70. Республика Дагестан 38
  71. Республика Марий Эл 35
  72. Смоленская область 34
  73. Республика Ингушетия 34
  74. Республика Северная Осетия - Алания 34
  75. Республика Чувашия 32
  76. Республика Адыгея 25
  77. Севастополь 24
  78. Камчатский край 18
  79. Чеченская Республика 16
  80. Республика Тыва 15
  81. Магаданская область 5
  82. Республика Алтай 4
  83. Еврейская автономная область 3
  84. Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 985 897 пациентов.

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