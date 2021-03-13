Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в субботу встретился со студентами Института мировых цивилизаций и в честь Масленицы сам испек для собравшихся блины.

Жириновский - в белом халате вместо фартука - поприветствовал всех и напомнил, что Масленица - языческий праздник. Тем не менее политик сам взял в руки половник, вылил тесто на специальную блинницу.

"Конечно, кто-то жарит блины каждый день... я жарю раз в 10 лет. И первый блин - комом!" - пожаловался политик.

Он отметил, что блины лучше печь маленькие, их удобней и есть, и печь. "Как их есть, большие? Человек съест - сразу наестся", - сказал он.