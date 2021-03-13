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13.03.2021 14:25
Рубрика: Власть

Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы

Текст: Ксения Воронцова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в субботу встретился со студентами Института мировых цивилизаций и в честь Масленицы сам испек для собравшихся блины.

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Жириновский - в белом халате вместо фартука - поприветствовал всех и напомнил, что Масленица - языческий праздник. Тем не менее политик сам взял в руки половник, вылил тесто на специальную блинницу.

"Конечно, кто-то жарит блины каждый день... я жарю раз в 10 лет. И первый блин - комом!" - пожаловался политик.

Он отметил, что блины лучше печь маленькие, их удобней и есть, и печь. "Как их есть, большие? Человек съест - сразу наестся", - сказал он.

Власть Работа власти Партии ЛДПР Масленица

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