Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов рассказал о возможном обвале доллара к концу апреля. Такой прогноз он дал газете "Вечерняя Москва".

Российский рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов, оттесняя доллар и евро.

"Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля", - сообщил Кузнецов.

В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля, считает он. В середине апреля американская валюта, по мнению Кузнецова, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75-76 рублей за доллар, но к концу месяца обвалится почти до 70-71 рубля.

В числе факторов, ослабляющих рубль, аналитик назвал западные санкции, ситуацию с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.