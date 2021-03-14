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14.03.2021 11:55
Рубрика: Экономика

Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля

Текст: Ирина Алпатова

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов рассказал о возможном обвале доллара к концу апреля. Такой прогноз он дал газете "Вечерняя Москва".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Российский рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов, оттесняя доллар и евро.

"Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля", - сообщил Кузнецов.

В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля, считает он. В середине апреля американская валюта, по мнению Кузнецова, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75-76 рублей за доллар, но к концу месяца обвалится почти до 70-71 рубля.

В числе факторов, ослабляющих рубль, аналитик назвал западные санкции, ситуацию с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.

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