Большунов стал шестым в гонке преследования на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования на 50 километров свободным стилем в Энгадине (Швейцария) на последнем старте Кубка мира сезона 2020/21.

Победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Он преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 41,1 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,2 секунды), третьим - представитель Швеции Йенс Бурман (+три секунды). Большунов уступил Крюгеру 17,7 секунды.

Что касается остальных россиян, то Иван Якимушкин стал 13-м, Алексей Червоткин - 19-м, Артем Мальцев - 27-м, Илья Семиков - 31-м, Евгений Белов - 58-м, Андрей Мельниченко - 59-м, Илья Порошкин - 62-м.

Напомним, что Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля. На прошедшем чемпионате мира он выиграл в скиатлоне, а также завоевал серебряные медали в эстафете и марафоне на 50 километров и бронзу в командном спринте.