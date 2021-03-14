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14.03.2021 15:39
Рубрика: В мире

Борис Джонсон выбрался из политического капкана

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Согласно последнему опросу, проведенному в Британии, рейтинг одобрения деятельности премьер-министра подтверждает устойчивое восстановление его популярности.
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс \ РИА Новости Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс \ РИА Новости
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс \ РИА Новости

Одобрение работы Джонсона за последние две недели выросло на шесть процентных пунктов - до 45%, при том что 38% не одобряют главу правительства Соединенного Королевства. Тем самым Джонсону удалось опередить на три пункта своего основного соперника в лице главы оппозиционной партии лейбористов Кира Стармера. Чистый рейтинг одобрения премьер-министра, равный 7, является наилучшим с мая прошлого года и на два пункта превышает рейтинг Стармера.

Джонсон также продемонстрировал явное преимущество, когда избирателей спросили, кто станет лучшим премьер-министром для страны: 37% выбрали Бориса Джонсона и лишь 25% - Стармера. Росту авторитета Джонсона в немалой степени поспособствовала грамотно разработанная правительственная программа вакцинации. Прогнозы показывают, что каждый взрослый получит первую дозу вакцины задолго до намеченного срока, которым определен конец июля.

В целом консерваторы опережают сегодня лейбористов в популярности на шесть пунктов - за ними сегодня числятся 43 процента голосов, тогда как у оппозиционной партии Кира Стармера лишь 37. Резкая критика Джонсона в минувшем году из-за неэффективного разруливания эпидемии коронавируса подкосила рейтинг главы правительства, но благодаря успеху вакцинации и грамотной бюджетной политике премьер-министру удалось вернуть общественную поддержку. Сегодня работу Джонсона одобряют 45 процентов британцев и не одобряют 48 процентов. Как отмечает британская The Guardian, "похоже премьер-министр в очередной раз продемонстрировал умение вывернуться из политических капканов".

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