Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Совет Европы сотрудничать с Россией

Сотрудничать с Россией, а не противостоять друг другу призвал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев Совет Европы.

"Сотрудничество может стать основной для налаживания деполитизированных отношений", - считает глава СПЧ. Это его заявление прозвучало во время встречи с директором Офиса генерального директората по программам Совета Европы Вереной Тейлор и главой Программного офиса Совета Европы в России Петром Зихом.

Валерий Фадеев особо отметил, что в условиях развития пандемии коронавируса и общей нестабильности международных отношений "необходимо приложить максимум усилий для сохранения и развития партнерских связей между Россией и Европой".

Сотрудничество с СЕ, по его мнению, имеет большой потенциал и "может стать основой для последующего налаживания деполитизированных отношений, базирующихся на взаимном уважении позиций и интересов друг друга".

Как конкретный шаг на этом пути стороны обсудили возможность проведения совместной дискуссии, посвященной продвижению принципов Европейской социальной хартии. Стороны договорились приурочить встречу к 25-летию вступления России в Совет Европы.

Справка "РГ"

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. В этот день в Страсбурге в штаб-квартире СЕ Евгений Примаков, возглавлявший тогда МИД РФ, и Даниэль Таршис, занимавший пост генерального секретаря СЕ, подписали документы о вступлении России в Совет Европы.