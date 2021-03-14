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14.03.2021 10:39
Рубрика: Общество

Кардиолог назвал симптом опасного заболевания

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О серьезных проблемах с сердечно-сосудистой или эндокринной системы могут свидетельствовать отеки. Как рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" заведующий Первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов, не следует игнорировать задержку жидкости в тканях, поскольку этот признак может оказаться первым проявлением хронической сердечной недостаточности или свидетельствовать о других серьезных патологиях.

Фото: Istock
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"К любым отекам нужно относиться очень серьезно. Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения", - говорит Сергей Иванов.

При этом эксперт отметил, что периферический отек нижних конечностей, особенно в вечернее время, дает повод подозревать проявление сердечной недостаточности.

"А это очень серьезное заболевание, им надо заниматься", - предупреждает кардиолог.

Сергей Иванов рекомендует регулярно отслеживать уровень артериального давления и записывать показатели в специальный дневник.

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