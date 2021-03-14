"Локомотив" выступил с заявлением после избиения игрока юношеской команды

Московский "Локомотив" выступил с заявлением в связи с инцидентом, случившимся в субботу в матче Юношеской футбольной лиги-2 между "красно-зелеными" и "Чертаново".

Игроки "Чертаново" уже после встречи избили футболиста "железнодорожников" Максима Шнапцева, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом. Как сообщили в "Локомотиве", клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте, изучая все его детали.

"Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка", - говорится в заявлении от имени директора спортивной школы "Локомотива" Алексея Щиголева.

Добавим, что сам матч завершился победой "красно-зеленых" со счетом 2:1.