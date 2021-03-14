Медведев выиграл турнир ATP в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP в Марселе. В финале он переиграл в трех сетах француза Пьера-Юга Эрбера - 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Этот титул - первый для Медведева в новом сезоне. Ранее он уступил в финале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне сербу Новаку Джоковичу, а затем не справился на старте соревнований в Роттердаме с соотечественником Джоковича Душаном Лайовичем.

В рейтинге ATP Даниил занимает третье место. При этом уже завтра Медведев впервые в карьере поднимается на вторую строчку в этом списке