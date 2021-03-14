Одиннадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Бельгии

Во время протестов в Бельгии пострадали 11 полицейских, несколько десятков человек задержаны. В городе Льеж мирная акция сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение" - прим. ред.) переросла в беспорядки. Демонстранты начали забрасывать камнями здание полицейского участка, а также автомобили стражей порядка.

Протестующие также разгромили McDonalds на площади Сент-Ламберт и припаркованные около него машины, разбили несколько остановок транспорта. Ситуацию удалось взять под контроль лишь через полтора часа, когда в центр города прибыл спецназ. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, сообщает ТАСС.

Власти сообщили, что погромы носили организованный характер, у их участников было холодное оружие, некоторые были экипированы спортивными щитками для защиты рук и ног.