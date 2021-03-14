Овечкин сократил отставание от Эспозито до одной шайбы

Новости

Лесные пожары угрожают 8 тысячам населенных пунктов в России 10:55
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства 10:48
Польский эксперт назвал российский газ самым выгодным 10:23
Замглавы Еврокомиссии назвал ошибочной стратегию вакцинации в ЕС 09:41
Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения 09:37
Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер 09:18
Ученые нашли способ снизить тягу к фаст-фуду 09:05
Британских полицейских раскритиковали за жестокость на акции протеста 08:49
В Гонконге еще два человека скончались после прививки от COVID-19 08:17
Названы три основные версии крушения Ан-26 в Казахстане 07:40
В центральной части Японии сошла лавина 07:05
СМИ: Власти введут новые ограничения на Олимпийских играх в Токио 07:02
Якутский фильм "Пугало" собрал 10 млн рублей в российском прокате 07:02
В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией 06:50
В Турции начали прививать от COVID-19 работников туристической сферы 06:30
Развеян миф о "правиле пяти секунд" при падении еды 06:18
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км 05:28
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника 05:27
В семи районах Сахалина возможен сход лавин 05:05
Британский астрофизик раскритиковал планы Маска колонизировать Марс 04:25
В Магадане водитель маршрутки заставил школьника идти пешком в мороз 04:11
В центре Краснодара из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки 04:02
В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР 03:57
Из-за снегопада в Колорадо отменили почти две тысячи авиарейсов 03:26
Почти 500 случаев COVID-19 выявили на открытом в карантин заводе Tesla 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 09:45
Рубрика: Спорт

Овечкин сократил отставание от Эспозито до одной шайбы

Текст: Максим Домчев
Александр Овечкин забросил гайбу в ворота "Филадельфии", которая помогла его команде одержать победу. Теперь от шестого места в истории по голам в регулярных чемпионатах НХЛ его отделяет всего один точный бросок.

"Вашингтон" переиграл "Филадельфию" со счетом 5:4. Овечкин стал автором десятого гола в сезоне, а его партнер по команде Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов совершил 28 сейвов из 32 бросков.

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Капризов сделал первый в карьере в НХЛ хет-трик

Этот гол для россиянина стал 716-м в регулярных чемпионатах. И теперь он всего на один точный бросок отстаёт от занимающего шестое место в истории НХЛ легендарного Фила Эспозито.

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки - 894 шайбы.

Голевая передача Евгения Малкина помогла его команде переиграть "Баффало" - 3:0.

"Тампа-Бэй" одолела "Нэшвилл" - 6:3. В составе победителей защитник Михаил Сергачев записал на свой счет передачу, голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Российский форвард "хищников" Яков Тренин отметился голом и передачей.

"Вегас" переиграл "Сент-Луис" - 5:1. У проигравших голевая передача в активе Владимира Тарасенко.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

Главное сегодня

Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину
Названы три основные версии крушения Ан-26 в Казахстане
В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией
В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили 7 миллионов человек
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом