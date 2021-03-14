Овечкин сократил отставание от Эспозито до одной шайбы

Александр Овечкин забросил гайбу в ворота "Филадельфии", которая помогла его команде одержать победу. Теперь от шестого места в истории по голам в регулярных чемпионатах НХЛ его отделяет всего один точный бросок.

"Вашингтон" переиграл "Филадельфию" со счетом 5:4. Овечкин стал автором десятого гола в сезоне, а его партнер по команде Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов совершил 28 сейвов из 32 бросков.

Этот гол для россиянина стал 716-м в регулярных чемпионатах. И теперь он всего на один точный бросок отстаёт от занимающего шестое место в истории НХЛ легендарного Фила Эспозито.

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки - 894 шайбы.

Голевая передача Евгения Малкина помогла его команде переиграть "Баффало" - 3:0.

"Тампа-Бэй" одолела "Нэшвилл" - 6:3. В составе победителей защитник Михаил Сергачев записал на свой счет передачу, голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Российский форвард "хищников" Яков Тренин отметился голом и передачей.

"Вегас" переиграл "Сент-Луис" - 5:1. У проигравших голевая передача в активе Владимира Тарасенко.