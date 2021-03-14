Панарин отметился передачей в первом матче "Рейнджерс" после возвращения

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде обыграть "Бостон" в первом матче после вынужденного перерыва.

В субботу Панарин попал в заявку на матч "Нью-Йорк Рейнджерс" после обвинений со стороны экс-главного тренера "Витязя" Андрея Назарова в избиении девушки в Риге в 2011 году.

Воодушевленные возвращением своего лидера "рейнджеры" легко разобрались с "Бостоном" - 4:0. Гол и передача на счету другого российского форварда Павла Бучневича. Панарин смог отметиться результативной передачей.

Российский голкипер Александр Георгиев остался в запасе, а его партнер по вратарской линии клуба Игорь Шестеркин пока не вернулся в строй после перенесенной травмы.