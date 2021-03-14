Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Супруге первого президента России Наине Ельциной 14 марта исполнилось 89 лет​​​.

Президент РФ Владимир Путин, поздравляя Наину Иосифовну, отметил, что ее просветительская и общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес", - сказал Путин. Он добавил, что она щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, - всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.

"И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", - отметил глава государства.

Президент пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Напомним, 1 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, Владимир​​​ Путин возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище. А 2 марта Путин побеседовал с Наиной Ельциной.