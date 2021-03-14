Путин проведет совещание по Крыму и коллегию Генпрокуратуры

На следующей неделе у президента России Владимир Путина много планов.

Важные мероприятия пройдут в День воссоединения с Крымом и Севастополем.

Семилетие этого события Владимир Путин отметит большим совещанием по социально-экономическому развитию полуострова. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Из международных встреч можно выделить телемост президентов России и Киргизии, посвященный открытию Таласского золоторудного комбината. Во второе по величине месторождение золота вложили свои средства российские инвесторы.

Еще Владимир Путин проведет коллегию Генпрокуратуры - в очном формате.