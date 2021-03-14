Почему выставка Body Worlds на ВДНХ вызвала небывалый ажиотаж

Таких очередей на выставку, как в эти выходные, ВДНХ в новейшей истории еще не видела. В неприметный 21-й павильон приехала экспозиция Body Worlds - инсталляции из настоящих трупов. Несмотря на то что цены на взрослый билет дошли до 1150 рублей, сотни людей приходили в анатомический театр целыми семьями с детьми.

Body Worlds - одна из самых известных передвижных выставок во всем мире. После презентации в 1995 году в Токио она объездила несколько континентов. На сегодняшний день ее посетили более 50 миллионов человек, теперь анатомическое собрание впервые представили в российской столице. Автор концепции - немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс, именно он изобрел особый способ консервации тел, так называемую пластинацию. Если говорить упрощенно, то все биологические жидкости заменяются полимерами. Трупы, таким образом, сохраняются в идеальном состоянии, что позволяет создавать из них инсталляции. Как говорит фон Хагенс, идея выставки в том, чтобы в доступной и наглядной форме показать строение тела и объяснить, как работают те или иные системы организма.

Где бы выставка ни гастролировала, она вызывала как интерес посетителей, так и критику со стороны духовенства и правозащитных организаций. Сам фон Хагенс и его эмиссары утверждают, что тела им завещали сами умершие. Но доказать или опровергнуть это никто не смог: одни утверждают, что "принадлежность" трупа - это тайна, других формулируют конспирологические теории. Самая популярная: это якобы невостребованные тела китайских заключенных.

Скандал вокруг выставки быстро разразился и в России. Первыми против выступили православные активисты и партия "Коммунисты России". Отреагировал и глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев, он попросил дать правовую оценку этому мероприятию. "Я несколько дней наблюдаю за негативным резонансом вокруг выставки, - сказал Валерий Фадеев. - Среди экспонатов - тело разрезанной беременной женщины, пара, занимающаяся сексом, балетные танцоры, гимнаст на кольцах".

По мнению правозащитника, выставка не имеет ничего общего с традиционным анатомическим музеем. Организация, которая ее проводит, занимается организацией выставок и не ведет деятельность в сфере образования и здравоохранения. При всем этом пресс-служба ВДНХ отмечает, что руководство выставочного комплекса не может повлиять на происходящее вокруг экспозиции в 21-м павильоне. Помещение сдано в аренду, и арендатор не нарушает правил его использования: ведет музейно-выставочную деятельность. А показывает он там марки или трупы - это уже дело рук самих арендаторов. Чем сильнее подогревался скандал, тем больше рос интерес горожан к выставке. В воскресенье с самого утра в очередь у 21-го павильона встали не меньше ста человек. К обеду визуально поток желающих посмотреть на трупы увеличился раза в три. Охрана трижды выходила с мегафонами на улицу и просила соблюдать социальную дистанцию. Реакции не было. Тогда устроители были вынуждены открыть и второй вход для тех, кто купил электронные билеты. "Если честно, я не понимаю: выставка почти год будет работать, - удивлялся один из секьюрити. - Почему надо именно в первые дни сюда идти?" "Ну так видели, резонанс какой, - отвечала толпа. - Того и гляди закроют". На выставку шли целыми группами, что вызывало возмущение одиночек. На выставку шли семейные пары. "Ну пропустите, пожалуйста, без очереди, у меня ж жена беременная", - пошел с козырей парень лет 30.

Среди посетителей были не только беременные, были дети разных возрастов и даже старики. "Я бы уже давно купил электронный билет, - объясняет пенсионер. - Но льготы в интернете не учитываются, придется еще и в кассу стоять". А собственно за чем стоять? Примерно половина опрошенных отвечала, что после скандала стало чрезвычайно интересно посмотреть, что же такое там показывают, из-за чего сыр-бор. Второй по популярности ответ - жажда знаний. "Мне интересно узнать, как работают мышцы, - рассказывает пауэрлифтер Игорь. - Вот я хожу в зал, занимаюсь, теорию знаю, а что происходит внутри - представляю абстрактно". С любопытством на групповые экскурсии шли и дети, которые только-только начали изучать базовую анатомию в школе.

Что ж, жажду знаний выставка удовлетворяет сполна. Все инсталляции сделаны с таким расчетом, чтобы можно было увидеть работу мышц при тех или иных нагрузках. Для этого тела "заставили" играть в футбол и хоккей. Большинство посетителей, в том числе и школьники, с интересом рассматривают не только движение квадрицепсов, но и, например, желудочно-кишечный тракт. Хотя одна из участниц экскурсии упала в обморок: внезапно закружилась голова. Но помощь оказали быстро, девочка пришла в себя.

Мнения

Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (написал в своем Telegram):

"Характер выставки делает ее проведение неприемлемым"... "Все или очень многое зависит от культурного контекста. В анатомических театрах, в профильных музеях, в том числе на базе медицинских вузов, несомненно, можно увидеть подобные манипуляции с человеческим телом. Но эти учреждения по закону и по факту занимаются научной и образовательной деятельностью, а не приносящим выгоду выставочным бизнесом. Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов".

Подготовили Елена Яковлева