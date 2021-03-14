Почему выставка Body Worlds на ВДНХ вызвала небывалый ажиотаж

Body Worlds - одна из самых известных передвижных выставок во всем мире. После презентации в 1995 году в Токио она объездила несколько континентов. На сегодняшний день ее посетили более 50 миллионов человек, теперь анатомическое собрание впервые представили в российской столице. Автор концепции - немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс, именно он изобрел особый способ консервации тел, так называемую пластинацию. Если говорить упрощенно, то все биологические жидкости заменяются полимерами. Трупы, таким образом, сохраняются в идеальном состоянии, что позволяет создавать из них инсталляции. Как говорит фон Хагенс, идея выставки в том, чтобы в доступной и наглядной форме показать строение тела и объяснить, как работают те или иные системы организма.
Где бы выставка ни гастролировала, она вызывала как интерес посетителей, так и критику со стороны духовенства и правозащитных организаций. Сам фон Хагенс и его эмиссары утверждают, что тела им завещали сами умершие. Но доказать или опровергнуть это никто не смог: одни утверждают, что "принадлежность" трупа - это тайна, других формулируют конспирологические теории. Самая популярная: это якобы невостребованные тела китайских заключенных.
Скандал вокруг выставки быстро разразился и в России. Первыми против выступили православные активисты и партия "Коммунисты России". Отреагировал и глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев, он попросил дать правовую оценку этому мероприятию. "Я несколько дней наблюдаю за негативным резонансом вокруг выставки, - сказал Валерий Фадеев. - Среди экспонатов - тело разрезанной беременной женщины, пара, занимающаяся сексом, балетные танцоры, гимнаст на кольцах".
По мнению правозащитника, выставка не имеет ничего общего с традиционным анатомическим музеем. Организация, которая ее проводит, занимается организацией выставок и не ведет деятельность в сфере образования и здравоохранения. При всем этом пресс-служба ВДНХ отмечает, что руководство выставочного комплекса не может повлиять на происходящее вокруг экспозиции в 21-м павильоне. Помещение сдано в аренду, и арендатор не нарушает правил его использования: ведет музейно-выставочную деятельность. А показывает он там марки или трупы - это уже дело рук самих арендаторов. Чем сильнее подогревался скандал, тем больше рос интерес горожан к выставке. В воскресенье с самого утра в очередь у 21-го павильона встали не меньше ста человек. К обеду визуально поток желающих посмотреть на трупы увеличился раза в три. Охрана трижды выходила с мегафонами на улицу и просила соблюдать социальную дистанцию. Реакции не было. Тогда устроители были вынуждены открыть и второй вход для тех, кто купил электронные билеты. "Если честно, я не понимаю: выставка почти год будет работать, - удивлялся один из секьюрити. - Почему надо именно в первые дни сюда идти?" "Ну так видели, резонанс какой, - отвечала толпа. - Того и гляди закроют". На выставку шли целыми группами, что вызывало возмущение одиночек. На выставку шли семейные пары. "Ну пропустите, пожалуйста, без очереди, у меня ж жена беременная", - пошел с козырей парень лет 30.
Среди посетителей были не только беременные, были дети разных возрастов и даже старики. "Я бы уже давно купил электронный билет, - объясняет пенсионер. - Но льготы в интернете не учитываются, придется еще и в кассу стоять". А собственно за чем стоять? Примерно половина опрошенных отвечала, что после скандала стало чрезвычайно интересно посмотреть, что же такое там показывают, из-за чего сыр-бор. Второй по популярности ответ - жажда знаний. "Мне интересно узнать, как работают мышцы, - рассказывает пауэрлифтер Игорь. - Вот я хожу в зал, занимаюсь, теорию знаю, а что происходит внутри - представляю абстрактно". С любопытством на групповые экскурсии шли и дети, которые только-только начали изучать базовую анатомию в школе.
Что ж, жажду знаний выставка удовлетворяет сполна. Все инсталляции сделаны с таким расчетом, чтобы можно было увидеть работу мышц при тех или иных нагрузках. Для этого тела "заставили" играть в футбол и хоккей. Большинство посетителей, в том числе и школьники, с интересом рассматривают не только движение квадрицепсов, но и, например, желудочно-кишечный тракт. Хотя одна из участниц экскурсии упала в обморок: внезапно закружилась голова. Но помощь оказали быстро, девочка пришла в себя.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (написал в своем Telegram):
"Характер выставки делает ее проведение неприемлемым"... "Все или очень многое зависит от культурного контекста. В анатомических театрах, в профильных музеях, в том числе на базе медицинских вузов, несомненно, можно увидеть подобные манипуляции с человеческим телом. Но эти учреждения по закону и по факту занимаются научной и образовательной деятельностью, а не приносящим выгоду выставочным бизнесом. Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов".
Подготовили Елена Яковлева
Академик РАН: Шоу Body Worlds к науке не имеет отношения
- Никакой просветительской, а тем более научно-образовательной "миссии" я в таком шоу не вижу, - заявил наш собеседник. - На мой личный взгляд как ученого-медика, это именно шоу и ничего больше. Просто желание "хайпануть", как в тех же шоу-кругах говорят, привлечь к себе внимание, вызвать скандал и тем самым поднять свои акции в интернете. Если получится, на всем этом еще и заработать. А ведь тело человека, которое, да, может использоваться для определенных анатомических целей, это не наша данность и требует уважительного, если хотите, святого к себе отношения…
В анатомических театрах, по словам Сергея Колесникова, это нужно для научных исследований и целей медицинского образования, но не ради выставок как таковых. Тем более - выставок публичных, открытых самой разной публике и разным возрастным группам.
- Тела человеческие или какие-то их части могут выставляться в анатомических музеях, такие тоже есть, но вход туда - для строго определенных, повторяю, профессиональных групп, - акцентировал наш собеседник. - Нельзя ставить знак равенства между праздным любопытством, примитивным желанием увидеть и показать что-то ранее недоступное, запретное, и направленным интересом профессионалов - ученых, исследователей, практикующих врачей и студентов-медиков, которые готовятся стать такими профессионалами и практиками…
Просветительское значение такой натурной демонстрации тоже под большим вопросом, считает академик. Тем более сейчас, когда в образовании и науке освоены и все шире используются трехмерные изображения. Даже по тем, что есть в свободном доступе в интернете, любой интересующийся может проследить и ток крови, и работу суставов, мышц, органов дыхания, пищеварительной системы. Поэтому нет никакой необходимости выставлять на публичное обозрение реальные тела умерших людей.
- По всем канонам, христианским и прочим, это может быть допустимо только с одной целью - направленного обучения, - говорит Сергей Колесников. - В первую очередь - будущих хирургов, которые должны знать топографическую анатомию. И которым нужно руками почувствовать, как и где идут сосуды, увидеть их возможные варианты, чтобы потом, при операции, не навредить по незнанию…
А что же наука - чем и как она представлена на выставке, открытой в Москве?
- Передовой науки в этом сомнительном предприятии ничуть не больше, чем просвещения, - считает собеседник "РГ". - Метод пластинации? Так это всего лишь технология, которая давно известна. Вместо натуральных наполнителей сосудов и способов их окраски, для выделения нервных волокон стали использовать пластик. Ну и что? В чем тут научная новизна?
У академика РАН Сергея Колесникова помимо профессиональных медицинских знаний немалый опыт законодательной работы - в 1999-2011 годах состоял депутатом Государственной думы. В ее четвертом созыве был заместителем председателя в Комитете по образованию и науке, в пятом (2007-2011) - зампредседателя Комитета по охране здоровья.
- И у меня сам собой напрашивается вопрос - кто организует такие выставки? Если это коммерческие фирмы, как минимум, требуется проверка на юридическую чистоту всех разрешительных документов. Почему об этом говорю? Потому что в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" есть ст. 68 "Использование тела, органов и тканей умершего человека". И там сказано совершенно определенно: тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться только в медицинских, научных и учебных целях. И все. Никаких выставках и шоу. Закон Российской Федерации лазеек тут не оставляет, - резюмировал собеседник "РГ".