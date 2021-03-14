Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км

Пепловый выброс высотой до 2,5 километров произошел утром воскресенья на вулкане Эбеко. Исполин находится в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильска.

"Шлейф распространился в северном направлении на расстояние до пяти километров", - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Пеплопадов в населенных пунктах не было, запаха сероводорода не чувствуется. Опасности для людей нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.