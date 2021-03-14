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14.03.2021 05:05
Рубрика: Общество

В семи районах Сахалина возможен сход лавин

Текст: Дина Непомнящая

О лавинной опасности предупредили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

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Сход снежных масс 14 марта может произойти в районе Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, Углегорска, Холмска, Долинска, Анивы и Невельска. Возможен сход одиночных лавин и в других частях острова.

Жителей и гостей региона предупреждают, что в случае попадания под лавину важно сразу закрыть чем-то нос и рот, чтобы уберечься от снежной пыли и сохранить возможность дышать. Можно использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы или просто прикрыть лицо руками. Защитив органы дыхания нужно попробовать выбраться из под лавины, по статистике это самостоятельно удается сделать трети людей, попавших в такую ситуацию. Важно сохранять спокойствие и не пытаться кричать, снег все равно поглотит все звуки. Ни в коем случае нельзя дать себе заснуть.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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