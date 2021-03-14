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14.03.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

Иркутское МЧС порекомендовало не сжигать чучело Масленицы

Текст: Алексей Бондарев

В Иркутской области в превентивных целях обесточили 78 населенных пунктов в 16 муниципальных районах региона. Как сообщает МЧС по Прибайкалью, это сделали, чтобы обезопасить население: метеорологи прогнозирую сегодня в течение суток сильный ветер и метели. Кроме того, как уточняет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, муниципалитетам рекомендовано воздержаться от празднования Масленицы и сжигания ее чучела.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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"В настоящий момент скорость ветра достигает 23-25 метров в секунду. При таких погодных условиях небезопасно проводить праздничные забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело. Праздничная торговля и концерты также проводиться не будут", - цитирует заместителя главы Иркутска Виталия Барышникова пресс-служба мэрии.

Добавим, под отключение попали Нижнеудинский, Зиминский, Усольский, Иркутский, Нукутский, Ольхонский, Жигаловский, Ангарский, Боханский, Аларский, Эхирит-Булагатский, Балаганский, Куйтунский, Осинский, Усть-Удинский и Черемховский районы, города Иркутск и Ангарск.

Свет должны включить только поздно вечером. Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указывает на усиление северо-западного и западного ветра до 22-27 м/с, метели, сильный снег и снежный накат.

Сейчас в области в полной готовности работает оперативный штаб.

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