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14.03.2021 14:12
Рубрика: Общество

В Железноводске чучело масленицы подожгли с помощью дрона

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Традиционное празднование масленицы в разных городах России пытаются разнообразить и сделать более запоминающимся. Так в курортном городе Железноводске Ставропольского края решили поджечь чучело Масленицы прямо посреди местного озера, а использовали для этого квадрокоптер. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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- Сжечь чучело Масленицы, умный город-курорт мог только используя современные технологии - летающих дрон, несущий огонь, - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Чучело было установлено на плоту, который запустили к центру Курортного озера "30"Ка". На праздничное действо собрались посмотреть сотни жителей города. Поджечь чучело с помощью дрона не удавалось несколько минут, из-за небольшого ветра и того, что плот перемещался по поверхности озера. В конце концов фигура Масленицы под аплодисменты гостей праздника загорелась.

Проводы зимы в городе отметили также на Феррум-площади, где выступили местные творческие коллективы. Людей здесь угощали фирменными железноводскими блинами, сделанными на минеральной воде.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Масленица РГ-Видео

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