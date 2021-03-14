В Железноводске чучело масленицы подожгли с помощью дрона

Традиционное празднование масленицы в разных городах России пытаются разнообразить и сделать более запоминающимся. Так в курортном городе Железноводске Ставропольского края решили поджечь чучело Масленицы прямо посреди местного озера, а использовали для этого квадрокоптер. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Сжечь чучело Масленицы, умный город-курорт мог только используя современные технологии - летающих дрон, несущий огонь, - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Чучело было установлено на плоту, который запустили к центру Курортного озера "30"Ка". На праздничное действо собрались посмотреть сотни жителей города. Поджечь чучело с помощью дрона не удавалось несколько минут, из-за небольшого ветра и того, что плот перемещался по поверхности озера. В конце концов фигура Масленицы под аплодисменты гостей праздника загорелась.

Проводы зимы в городе отметили также на Феррум-площади, где выступили местные творческие коллективы. Людей здесь угощали фирменными железноводскими блинами, сделанными на минеральной воде.