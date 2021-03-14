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14.03.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один из них погиб

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)

В городе Волжский под Волгоградом трое детей провалились под лед на реке Ахтуба. Семилетний мальчик погиб, двое других детей попали в больницу. СК выясняет обстоятельства трагедии.

Выпавший из окна читинской больницы ребенок скончался

Согласно предварительным данным, двое братьев, старшему их которых было десять лет, а младшему семь, вместе со своим шестилетним другом пошли на прогулку к реке. Мальчики оказались на льду, и он не выдержал их веса. В ледяной воде оказались все трое.

Местные жители увидели, что ребята провалились под лед, и поспешили на помощь. Им удалось вытащить на берег всех детей, но семилетний мальчик умер. Остальные находятся под наблюдением врачей, медики утверждают, что их жизнь вне опасности.

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