Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один из них погиб

В городе Волжский под Волгоградом трое детей провалились под лед на реке Ахтуба. Семилетний мальчик погиб, двое других детей попали в больницу. СК выясняет обстоятельства трагедии.

Согласно предварительным данным, двое братьев, старшему их которых было десять лет, а младшему семь, вместе со своим шестилетним другом пошли на прогулку к реке. Мальчики оказались на льду, и он не выдержал их веса. В ледяной воде оказались все трое.

Местные жители увидели, что ребята провалились под лед, и поспешили на помощь. Им удалось вытащить на берег всех детей, но семилетний мальчик умер. Остальные находятся под наблюдением врачей, медики утверждают, что их жизнь вне опасности.