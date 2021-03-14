В Краснодаре сгорел пассажирский автобус

На улице Беговой в столице Краснодарского края утром в воскресенье сгорел пассажирский автобус. Как "РГ" сообщили в ГУ МЧС региона, транспортное средство вспыхнуло неожиданно и сгорело за несколько минут.

- Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 9:06 поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса на площади 35 квадратных метров на улице Беговой в Краснодаре. В 9:26 открытое горение было ликвидировано, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пассажиры и водитель успели выбежать из автобуса, никто из них не пострадал. Возгорание тушили восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.