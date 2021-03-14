В парке Екатеринбурга на мужчину рухнула металлическая конструкция

Во время масленичных гуляний в парке Екатеринбурга произошло ЧП. На одного из посетителей парка имени Маяковского упала массивная металлическая конструкция, служившая навигатором.

- Сигнал об инциденте в дежурную часть поступил в 18:20 по местному времени. На место происшествия выехали и приступили к работе сотрудники отдела полиции №7, на чьей территории располагается ЦПКиО. Личность пострадавшего установлена. По предварительным данным, у него ушибленная рана лица и перелом остистых отростков поясничных позвонков, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пострадавший находится в горбольнице № 36, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. По одной из отрабатываемых версий, причиной падения щита мог стать неожиданный и сильный порыв ветра. По этому факту полиция проводит проверку, опрашивает очевидцев, анализирует съемки с видеокамер. По итогам проверки будет принято обоснованное решение.

- Однозначно на данный момент могу сказать только одно: происшествие не носит криминальный характер. Оперуполномоченные выясняют, кто в ЦПКиО отвечает за эксплуатацию таких объектов и технику безопасности, а также кто конкретно из должностных лиц и когда в последний раз проверял их на надежность, - добавил полковник Горелых.